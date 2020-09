Pablo Montero, Sandra Echeverría y Llane se estrenan en "Tu cara me suena"

En la imagen un registro de la actriz y cantante mexicana Sandra Echeverría, en Encino (California, EE.UU.). EFE/Armando Arorizo/Archivo

Miami, 13 sep (EFE).- Los artistas mexicanos Pablo Montero, Sandra Echeverría y Chantal Andere, además del cantante colombiano Llane, formarán parte del el elenco de concursantes de la primera temporada en la televisión estadounidense del reality "Tu cara me suena".

En un comunicado para anunciar los artistas que participarán en su nuevo programa de los domingos, conducido por Ana Brenda Contreras y Rafael Araneda, la cadena Univision agregó este domingo que se unen a la lista el cantante mexicano El Dasa y la puertorriqueña Melina León.

Completan el resto de los contendientes la conductora y modelo dominicana Francisca Lachapel, una de las presentadoras del programa de las mañanas de Univision "Despierta América" y ganadora de la edición de 2005 de "Nuestra Belleza Latina", además del actor y cantante venezolano Gabriel Coronel.

La cadena de televisión hispana de Estados Unidos ya había anunciado que Jesús "Chuy" Navarro de Reik, la conductora dominicana Charytin, la artista mexicana Angélica Vale y la cantautora puertorriqueña Kany García serán los jueces que determinarán cuál de las celebridades hace la mejor imitación.

Y es que "Tu cara me suena", un formato que ha exportado la televisión española, es un concurso en el que los famosos compiten para que los jueces decidan quién representa mejor a otras personalidades.

Cada artista representa a una organización filantrópica y semana tras semana uno de ellos concursantes será eliminado.

Mientras mayor tiempo permanezcan en el programa, más dinero ganarán para la iniciativa que escogieron.

La edición de Estados Unidos de "Tu cara me suena" comenzará a ser transmitida el domingo 4 de octubre a las 20.00 hora local de Miami por Univision.

Con la producción, la cadena busca mantener su dominio de la audiencia en ese horario, que ha mantenido por casi una década, cada vez que transmite un "reality show".

En el segmento de transmisión estelar de los domingos en la noche, la cadena ha colocado a icónicos programas como "Mira Quién Baila" y "Nuestra Belleza Latina".