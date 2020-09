O.Próximo.- EEUU prometió a Emiratos que no apoyará la anexión de Cisjordania por Israel al menos hasta 2024

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos se habría comprometido con Emiratos Árabes Unidos a que no apoyará la anexión de Cisjordania por parte de Israel hasta al menos 2024 en el marco de las negociaciones tripartitas que han culminado con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Israel y Emiratos.



"La Administración Trump se ha comprometido con EAU durante las negociaciones sobre la normalización de las relaciones a que Washington no reconocerá la anexión de parte de las tierras de Cisjordania por parte de Israel hasta al menos 2024", informa el diario 'The Times of Israel' citando fuentes israelíes.



Según estas fuentes del diario, "durante las negociaciones, para EAU fue una prioridad clave obtener el compromiso de Estados Unidos" al respecto.



El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que a pesar del acuerdo de paz con Emiratos Árabes Unidos mantiene sus planes para anexionar a Israel las colonias judías de Cisjordania.



La declaración trilateral conjunta de Estados Unidos, Israel y Emiratos estipula que Israel, según los términos del acuerdo con EAU, pospondrá temporalmente la decisión de extender su soberanía al territorio de Cisjordania.



En las próximas semanas, Israel y Emiratos tienen previsto firmar una serie de acuerdos en los ámbitos de inversión, turismo, vuelos directos, seguridad y telecomunicaciones, entre otros.