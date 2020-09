Nueva York inaugura su Semana de la Moda digital con un desfile en una azotea

Casi todas las marcas de esta NYFW van a mostrar sus creaciones: a través de desfiles retransmitidos en directo, videos grabados previamente, fotografías de las prendas ("lookbook") u otro tipo de "activaciones digitales". EFE/Nora Quintanilla

Nueva York, 13 sep (EFE).- La Semana de la Moda de Nueva York (NYFW) arranca este domingo su evento más atípico debido a la pandemia de la COVID-19, con cinco días de presentaciones mayoritariamente digitales que han llevado a veteranas firmas a saltarse la cita mientras que otras emergentes aprovechan la oportunidad de este escaparate internacional.

La inauguración corre a cargo del diseñador Jason Wu, uno de los pocos que decidió hacer un desfile en persona bajo las estrictas normas sanitarias de las autoridades de Nueva York: en exteriores, solo pueden asistir un máximo de 50 personas, mientras que en interiores, la capacidad habitual se reduce al 50 % o no se permiten espectadores.

Según dijo el modisto de origen taiwanés al medio E! News, en su desfile solo habrá 36 personas con mascarilla y distanciadas, una diferencia abismal respecto al medio millar que suelen observar sus creaciones abigarrados entre el público y ansiando la primera fila, donde no suelen faltar la editora de Vogue, Anna Wintour, ni las celebridades.

"Algunos minoristas y editores clave estarán ahí; y algunos de mis amigos más cercanos, que solo estarán ahí para apoyarme", explicó Wu, quien recordó que el evento, que se realizará a las 21.00 horas GMT en la azotea de los estudios Spring, sede de la Semana de la Moda, se emitirá en directo por internet.

Y es que así es como casi todas las marcas de esta NYFW van a mostrar sus creaciones: a través de desfiles retransmitidos en directo, videos grabados previamente, fotografías de las prendas ("lookbook") u otro tipo de "activaciones digitales", en palabras de una de las organizaciones que se encarga de la "Fashion Week", la empresa IMG.

El diseñador japonés Tadashi Shoji, otro de los protagonistas de esta primera jornada, precisamente lanza su propuesta primavera-verano 2021 a través de la plataforma digital creada por IMG, "NYFW: The Shows", pero no hará una pasarela en directo, sino que publicará imágenes y un vídeo pregrabado, según informó un portavoz.

Otra herramienta clave de esta edición será la plataforma RUNWAY360 del Consejo de Diseñadores de Moda de EEUU (CFDA), una especie de "Netflix de la moda" que permitirá a las firmas negociar entre ellas y ofrecerá "experiencias diferentes" al público general, explicó uno de sus desarrolladores, Stephen Martell, en un "webinar" con periodistas.

"Nos emociona ver a 10 nuevas marcas estadounidenses en el calendario, muchas por primera vez, que podrían no haber tenido la oportunidad de compartir sus colecciones con una audiencia global sin el acceso a RUNWAY360", dijo en una nota el máximo ejecutivo de la CFDA, Steven Kolb, quien recordó que la pandemia ha "trastornado el sector de la moda y golpeado a Nueva York particularmente fuerte".

MARCAS EMERGENTES Y DIVERSAS

Al escueto horario de este domingo solo se añaden las presentaciones por "streaming" de la marca canadiense de alta costura RVNG, que debuta con una pasarela virtual en la que desfilará la actriz Laura Vandervoort; la firms australiana Macgraw y la estadounidense Markarian.

No obstante, son relevantes dos iniciativas centradas en los diseñadores negros: un "showroom" impulsado por el "Black In Fashion Council" -un grupo de marcas y profesionales que buscan la promoción de los ciudadanos de color en el sector- y el evento "Harlem's Fashion Row", que consiste en una gala de premios y una muestra de modistas.

Esta NYFW, que se alargará hasta el próximo jueves, acusa la ausencia de veteranas y aclamadas casas de moda como las de Marc Jacobs, Michael Kors, Ralph Lauren, Oscar de la Renta, Prabal Gurung, Brandon Maxwell, Gabriela Hearst y Tory Burch, que han decidido cancelar o posponer sus presentaciones.

Proenza Schouler tampoco celebrará su desfile porque lanza un proyecto creativo a mitad de octubre, según informó un portavoz, pero estará presente el lunes mediante una charla pregrabada con sus dos diseñadores, Jack McCollough y Lazaro Hernandez.

Carolina Herrera emitirá también este lunes un documental protagonizado por la diseñadora venezolana y su relevo creativo desde hace dos años, Wes Gordon, ya que ha decidido aplazar la presentación de su colección de verano.

De acuerdo al calendario publicado este mismo domingo por IMG, de entre varias decenas de firmas solo habrá seis presentaciones en persona y se celebrarán en la azotea de la sede de la moda neoyorquina: las de Jason Wu; Monse; Bronx and Banco; Rebecca Minkoff; Studio 189 y Laquan Smith.

El resto de marcas tienen planes únicamente digitales, entre ellos conocidos nombres como Tom Ford, Anna Sui, Badgley Mischka, Naeem Khan, Marchesa y Collina Strada, o emergentes, como Imitation of Christ y Who Decides War.

Se sale de la norma el modisto Christian Siriano, uno de los favoritos de la alfombra roja, que tiene un desfile planeado en el vecino estado de Connecticut el próximo jueves por la tarde, con el que se cierra el evento.

Nora Quintanilla