28/04/2020 Marta López regresa a 'Sábado Deluxe' tras su prescindir de sus colaboraciones . MADRID, 13 (CHANCE) Marta López ha regresado al plató de televisión del que un día se vio desterrada. Ha sido en el Sábado Deluxe donde hemos visto a la colaboradora ser la última invitada sorpresa de la noche para contar su testimonio de lo sucedido estos días. Y es que recordemos que hace unas semanas, Kiko Hernández leía un comunicado de Mediaset en el que se informaba que la cadena de televisión prescindía de las colaboraciones de Marta en todos los programas donde ésta trabajaba.



Marta López ha regresado al plató de televisión del que un día se vio desterrada. Ha sido en el Sábado Deluxe donde hemos visto a la colaboradora ser la última invitada sorpresa de la noche para contar su testimonio de lo sucedido estos días. Y es que recordemos que hace unas semanas, Kiko Hernández leía un comunicado de Mediaset en el que se informaba que la cadena de televisión prescindía de las colaboraciones de Marta en todos los programas donde ésta trabajaba.



Muchos fueron los rumores que corrieron de un lado a otro y también las confusiones que llevaron a pensar que habían echado a Marta López de la cadena por haber contraído el Covid-19 tras los vídeos subidos a sus redes sociales con amigas en una discoteca.



Ayer tuvo su espacio para explicar abiertamente lo que había sucedido y la verdad es que nos quedamos con la boca abierta. En primer lugar, la colaboradora aseguró que esas imágenes en la discoteca no tienen nada que ver con la decisión que tomó la cadena, ya que el comunicado se emitió días más tarde. Parece ser que la colaboradora se hizo una prueba PCR y su resultado fue positivo, ante esta situación, avisó a la cadena y ésta actuó con responsabilidad confinando de sus instalaciones a todos los compañeros que habían compartido espacio con ella.



Tras el paso del tiempo, Marta López se hizo un segundo PCR y el resultado fue negativo, asegurando que la primera prueba había sido un falso positivo. Por eso, ya ha vuelto, porque no ha hecho nada fuera de la ley, ni ha incumplido ninguna norma.



Pero, ¿por qué esa decisión de la cadena? Parece ser que vieron en sus redes sociales unos vídeos en las redes sociales de Marta en la que esta salía de casa e iba con alguien en el coche. Aunque no lo explicó del todo bien, aseguró que ella no había sido y que demostró a quien tenía que demostrar todo tipo de pruebas.



De esta manera, Marta López ha regresado a Mediaset, su casa todos estos años y ha asegurado que está muy decepcionada con sus compañeros porque muy pocos se han preocupado por su estado de salud. También explicó que lo había pasado muy mal y ¡atención! porque su aspecto físico nos ha demostrado que sí, ya que ha perdido muchos kilos, 12 explícitamente le comentaba a su amiga Belén Esteban por la bajo.