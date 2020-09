Maite Galdeano nos sorprende nuevamente ¿dónde se compra la ropa?

28/02/2019 Maite Galdeano ha recuperado la ilusión al lado de un misterioso conductor de VTC EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Maite Galdeano no deja de sorprendernos y es que cuando pensábamos que habíamos visto todo por parte de la madre de Sofía Suescun, llega y sube unas historias a sus redes sociales que nos dejan con la boca abierta. En este caso no fue ella quien compartió con sus seguidores esta sorpresa, fue el novio de su hija, Kiko Jiménez, quien la grabó comprando en una conocida tienda de ropa en la sección de niños pequeños, porque como ella asegura, tiene cuerpo de niña de 12 años.



En las historias que ha subido Kiko Jiménez a su perfil de Instagram podemos ver como Maite Galdeano está completamente fascinada con una falda de niña de 10 años color marrón que ve en esta tienda de ropa. Sin pensarlo, la elegida de Dios coge una para ir directa al probador y ver si le queda bien.



Y es que aunque esta parte, Kiko Jiménez, no lo grabó, Maite Galdeano aseguraba que le iba a quedar bien simplemente con verla en colgada. De esta manera, la madre de Sofía Suescun nos ha dejado con la boca abierta de nuevo y es que no sabíamos que compraba en la sección de niños pequeños.



Lo cierto es que si Maite Galdeano entra en esas tallas tiene que estar súper contenta porque ya sabemos que la ropa junior es más barata. Lo que supondrá una alegría para la elegida de Dios que, como ya ha confesado en muchas ocasiones, mira mucho por su economía y eso una persona que no le gusta despilfarrar.