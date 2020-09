La vecindad de la UE está en "llamas", dice Borrell al FT

El alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell. EFE/EPA/KHALED ELFIQI/Archivo

Londres, 13 sep (EFE).- La vecindad de la Unión Europea (UE) está en "llamas" ante crisis como la de Bielorrusia, que requieren una respuesta unida, señaló al "Financial Times" (FT) el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell.

"En los últimos diez meses, nuestra vecindad se ha visto envuelta en llamas, desde Libia a Bielorrusia" y "todo ha empeorado mucho más de lo que yo hubiera esperado", dijo Borrell en una entrevista con el periódico económico británico publicada este domingo.

Los comentarios del jefe de la diplomacia comunitaria aparecen mientras los países de la UE discuten sobre los esfuerzos para imponer sanciones ante crisis como la de Bielorrusia, por las medidas del presidente Alexander Lukashenko contra sus opositores, y los intentos de Turquía de hacerse con aguas del este del Mediterráneo potencialmente ricas en gas, recuerda el FT.

Borrell indicó al rotativo que los ministros de Exteriores de la UE esperan acordar el 21 de septiembre sanciones contra funcionarios de Bielorrusia por amañar las elecciones presidenciales del mes pasado y las posteriores medidas contra los opositores políticos.

El alto representante agregó que el caso de Turquía sería abordado por los líderes comunitarios en la cumbre de Bruselas que empieza el próximo 24 de septiembre.

"Las tensiones en el este del Mediterráneo entre Grecia, Turquía y Chipre han estado aumentando de forma exponencial, y hay un fuerte riesgo de confrontación que va más allá de solo palabras", agregó.

Según indicó, la UE afronta una gran prueba para resolver disputas en los Balcanes, como la discusión entre Serbia y Kosovo.

"Si no estabilizamos los Balcanes, será muy difícil ser considerada un poder geopolítico. Porque nadie más lo hará, solo los europeos", subrayó el antiguo ministro español de Exteriores.

En relación a Rusia, el político socialista sugirió, indica el FT, que la UE debería responder con sanciones por el envenenamiento con el agente nervioso Novichok contra el opositor ruso Alexei Navalny si es que hay una "evidencia clara" de que determinados funcionarios estuvieron implicados.

Según Borrell, el caso sería "equivalente" al envenenamiento en el Reino unido del exespía ruso Sergei Skripal en 2018, lo que llevó a la imposición de sanciones de la UE contra cuatro oficiales rusos de la inteligencia militar.

Agregó, no obstante, de que dependerá de los alemanes - que han identificado el uso del agente nervioso- decidir si hay que tomar represalias por el caso de Navalny -hospitalizado en Alemania - al detener el proyecto Nord Stream2 (gasoducto ruso-alemán).

Además, el alto representante destacó la necesidad de cooperación con China en áreas como la crisis climática y la pandemia.

Las relaciones internacionales ya no son lineales, sino que tienen "múltiples" aspectos y esto se aplica también a los vínculos de Europa con Estados Unidos, añadió.