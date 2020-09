La Policía de Nicaragua desmonta protesta feminista por asesinatos contra niñas

La protesta fue motivada luego de que se confirmó que un hombre mató a dos niñas de 10 y 12 años, tras haber violado a una de ellas, en una comunidad rural del noreste de Nicaragua. EFE/Carlos Herrera/Archivo

Managua, 13 sep (EFE).- La Policía Nacional desmontó este domingo una protesta pacífica feminista por las violaciones a tres niñas y los asesinatos de dos de ellas, ocurridos durante la última semana en Nicaragua, informaron las manifestantes.

Dos patrullas policiales compuestas por dos agentes varones, una mujer de civil, y un jefe policial, interrumpieron con violencia la protesta denominada “Acción por las niñas”, que realizaban unas 20 feministas junto a una carretera del sur de Managua, detallaron las denunciantes, en sus redes sociales, donde minutos antes habían transmitido un vídeo en vivo.

Durante la intervención policial, al menos una manifestante fue golpeada a patadas, y cinco resultaron detenidas de forma temporal, mientras que a algunas les fueron arrebatados sus teléfonos celulares, así como pañoletas de colores verde y morado, afirmaron las feministas.

La protesta fue motivada luego de que se confirmó que un hombre mató a dos niñas de 10 y 12 años, tras haber violado a una de ellas, en una comunidad rural del noreste de Nicaragua. Días antes, otra niña de dos años había sido violada por su abuelastro en la ciudad de León, en el noroeste del país.

Este mismo domingo la madre de las niñas asesinadas, Carmen Rodríguez, dijo al Canal 10 de televisión local que, aunque celebraba que la Policía había capturado al agresor, dudaba de que se hiciera justicia, ya que en los últimos seis años había denunciado ante las autoridades tres violaciones perpetradas por diferentes hombres contra su hija de 12 años, sin obtener respuesta.

“Si la policía lo saca, háganle mayor juicio ustedes que ellos, porque (…) cuando ellos quieren lo apoyan a uno, cuando no, no, yo varias veces me he ido a quejar”, dijo la madre.

Hasta ahora la Policía Nacional solamente ha confirmado la captura del autor del doble crimen, Rosario Soza Centeno, quien supuestamente confesó ser el culpable, mientras que las autoridades no se han referido al violador de la otra niña, a pesar de que algunos medios oficialistas informaron que ya estaba preso, sin dar su nombre.

La tarde de este domingo la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia emitió una “alerta nacional política”, entre otras razones, por el aparente incremento de la inseguridad en Nicaragua, especialmente a raíz de que el Gobierno liberó a miles de delincuentes con sentencias firmes.