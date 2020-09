La campaña de Biden dice que tiene "trabajo por hacer" para convencer a los latinos

En la imagen, el candidato demócrata a la Presidencia de EE.UU., Joe Biden. EFE/Jim Lo Scalzo/Archivo

Washington, 13 sep (EFE).- La campaña del candidato demócrata a la Presidencia de EE.UU., Joe Biden, reconoció este domingo que aún tiene "trabajo por hacer" para convencer a los votantes latinos, mientras que el magnate Michael Bloomberg anunciaba que invertirá 100 millones de dólares para ayudarlo en Florida.

"Sabemos que tenemos trabajo por hacer, y el exvicepresidente Biden lo ha dejado claro desde el principio, igual que la senadora (y aspirante a la Vicepresidencia, Kamala) Harris, que estamos trabajando para ganar cada uno de los votos en este país", dijo una asesora sénior de la campaña demócrata, Symone Sanders.

"Queremos ganar los votos de la comunidad latina e hispana, y estamos trabajando" para ello, añadió Sanders durante una entrevista con la cadena televisiva ABC News.

La asesora respondía así a una pregunta sobre los recientes sondeos que apuntan a que el presidente Donald Trump aventaja a Biden entre los votantes latinos en Florida, con el apoyo de un 50 % frente al 46 % que respalda al candidato demócrata, según una encuesta publicada la semana pasada por NBC News.

Esos datos contrastan con los de 2016, cuando Trump apenas logró el apoyo del 35 % de los latinos en el llamado "estado del sol", frente al 62 % que votaron por la candidata demócrata, Hillary Clinton.

Biden tiene previsto visitar Florida el próximo martes, y su compañera de fórmula, Kamala Harris, ya se desplazó el pasado jueves a Miami, además de hacer una parada en Doral, donde reside la mayor población de origen venezolano de todo EE.UU.

El voto latino podría ser decisivo para deshacer el desempate técnico en el que se encuentran ahora mismo Trump y Biden en ese estado clave, que el actual presidente ganó en 2016 por apenas el 1,2 por ciento de los votos.

En un intento de inclinar la balanza a favor de Biden, Bloomberg planea invertir al menos 100 millones de dólares para ayudar al candidato demócrata a ganar en Florida, reveló este domingo el diario The Washington Post.

El magnate y exalcalde de Nueva York, que compitió en las primarias demócratas y llegó a gastar 1.000 millones de dólares en su propia candidatura, había prometido invertir grandes sumas en ayudar a ganar al aspirante demócrata y ha decidido centrar esos esfuerzos en Florida.

"Mike cree que al invertir en Florida, permitirá que los recursos de la campaña (de Biden) y otros recursos demócratas puedan usarse en otros estados, en particular en el estado de Pensilvania", otro territorio clave donde las encuestas están ajustadas, dijo un asesor de Bloomberg, Kevin Sheekey, al Washington Post.

Trump, que este domingo tenía previsto un acto con latinos en otro estado clave, Nevada, reaccionó con sorna al anuncio de Bloomberg, al afirmar en Twitter que creía que el magnate "había dejado de interesarse por la política demócrata" tras su fallida campaña presidencial y su "inepta actuación" en un debate.

El presidente también reaccionó a los informes de prensa de que el senador Bernie Sanders, que fue el rival más importante de Biden en las primarias, está preocupado por el rumbo de la campaña demócrata y cree que deben hacer más para conquistar a los votantes progresistas y latinos.

"Biden ha pasado 47 años en política siendo terrible con los hispanos. Ahora se está apoyando en Bernie Sanders, fan de (Fidel) Castro, para que le ayude. ¡Eso no funcionará!", escribió Trump, y presumió de haber recibido un premio de los "cubanos de Miami" por su trabajo en el estado, a pesar de que lo que ha obtenido no es un galardón, sino el respaldo de la Asociación de Veteranos de Bahía Cochinos.