Jon Morcillo, única alegría en un debut decepcionante del Athletic

- El centrocampista del Granada Antonio Puertas (c) lucha con Mikel Balenziaga (d) y Jon Morcillo, ambos del Athletic de Bilbao, durante el partido de la primera jornada de Liga en Primera División que se disputó en el Estadio Nuevo los Cármenes de Granada. EFE/Miguel Ángel Molina

Bilbao, 13 sep (EFE).- La del partido completado por el 'cachorro' Jon Morcillo, un extremo izquierdo zurdo muy participativo en el juego, profundo y con buen golpeo, fue la única buena noticia para el Athletic en un debut liguero en Granada que resultó decepcionante para el equipo bilbaíno.

La presencia del canterano (Amorebieta/Bizkaia; 15-09-1998), la alegría de la pretemporada en Lezama pero aún con dorsal del Bilbao Athletic, fue lo más destacado del conjunto vasco en un choque que el 2-0 final no resume bien, ni mucho menos, lo ocurrido sobre el terreno de juego de Los Cármenes.

Porque los de Gaizka Garitano remataron más a portería, tuvieron más posesión de balón y hasta provocaron más córneres. Pero al Athletic le faltó filo en el área rival y careció de la solidez que acostumbra en la propia.

FALTA DE GOL

Lleva quejándose de un tiempo a esta parte el entrenador de Derio de que a su equipo, sin el ya retirado Aritz Aduriz, le falta gol. Y en Granada se confirmó. Raúl García no estuvo lo listo que acostumbra en un par de ocasiones de las que suele sacar réditos, a Iker Muniain también se le fue ya en el área pequeña una buena jugada personal e Iñaki Williams, ingresado en la segunda parte, se le fue el balón a la cruceta su remate más atinado.

A Oscar de Marcos también le faltó colmillo en alguna oportunidad, Morcillo lo intento sin suerte en varias ocasiones y a Asier Villalibre y Oihan Sancet no les dio tiempo a hacer demasiado.

IMPROPIOS ERRORES DEFENSIVOS

Ni llegó ni remató demasiado el Granada, pero fue muy contundente cuando tuvo ocasión. Dos oportunidades claras en las que aprovechó errores en cadena de los visitantes.

Especialmente despistada estuvo la defensa ayer de gris en el 1-0. Una jugada de estrategia en la que al venezolano Yangel Herrera, llegando a la espalda de Mikel Vesga, le dejaron inmiscuirse en la pelea entre Iñigo Martínez y Roberto Soldado para hacer un dos contra uno en el remate letal para Unai Simón.

También el 2-0 fue un grave error bilbaíno. En esa ocasión en la salida del balón. Yeray Álvarez da un balón algo comprometido a De Marcos, el de Laguardia lo suelta hacia un Dani García sobremarcado y Luis Milla, el jugador del partido aprovechó para estrenarse como goleador en Primera.

¿MENSAJES DE GARITANO?

Con el 2-0 en contra, Garitano movió el banquillo con decisiones hasta sorprendentes, ya que tras dos primeros cambios más comprensibles para meter a Iñaki Williams y Unai López, dos titulares que fueron suplente seguramente por el frenazo en la preparación que les supuso su positivo por coronavirus, decidió sacar del campo al capitán Muniain, Raúl García y Dani García.

Así acabaron el partido de medio campo hacia adelante Unai Vencedor, Sancet y Villalibre junto a 'Morci' y los también todavía jóvenes Williams y Unai López. ¿Un avance del Garitano de que llega la hora de la renovación en ataque o un aviso a algunos de sus futbolistas capitales?

Otro detalle a tener en cuenta. De los veteranos, solo completaron el choque De Marcos y Mikel Balenziaga, dos futbolistas que terminan contrato, a quienes muchos ven en su última temporada pero que son ejemplares en su comportamiento y tienen un enorme ascendente en el vestuario. Y eso que De Marcos no estuvo bien en ninguno de los dos goles locales.

En definitiva, decepcionante debut del Athletic en el campo en que ya terminó la temporada pasada con una amarga goleada, pero que deja el poso de que, después de muchos años, el Athletic puede haber encontrado un extremo izquierdo: Morcillo. Que debutó en Primera. Algo que siempre es grata noticia en un club que depende como ninguno de su cantera.

Ramón Orosa