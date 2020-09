Irán/R.Unido.- Aplazado a última hora el nuevo juicio en Irán contra la británica Nazanin Zaghari-Ratcliffe

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El nuevo juicio previsto para este domingo contra la ciudadana británica Nazanin Zaghari-Ratcliffe, detenida desde hace cuatro años y condenada a pena de cárcel, ha sido aplazado en el último momento, según ha indicado su familia.



La parlamentaria laborista Tulip Sidiq ha desvelado a través de su cuenta en la red social Twitter que ha hablado durante la jornada con Richard Ratcliffe, esposo de Nazanin, quien ha confirmado que el juicio "ha sido aplazado y no tendrá lugar hoy".



"Ella está aliviada, frustrada, estresada y enfadada. Una vez está siendo tratada como moneda de cambio", ha lamentado Sidiq. Zaghari-Ratcliffe ha contactado a primera hora del día con la Fiscalía después de que el coche que tenía que ir a buscarla no llegara a su casa.



Según las informaciones recogidas por el diario británico 'The Guardian', las autoridades iraníes han comunicado entonces que no iba a haber vista durante la jornada, sin dar más detalles al respecto.



Zaghari-Ratcliffe fue imputada nuevamente el miércoles, sin que hayan trascendido los cargos de los que se la acusa. En respuesta, el Gobierno británico tildó de "indefendible e inaceptable" la decisión de Irán.



Zaghari-Ratcliffe, detenida en 2016 y condenada por cargos de conspiración, fue liberada temporalmente en marzo a causa de la pandemia de coronavirus en el país, uno de los más afectados en Oriente Próximo.



La mujer, colaboradora de la Thomson Reuters Foundation, fue detenida en el aeropuerto de Teherán cuando se disponía a embarcar rumbo a Reino Unido junto a su hija. Tras un juicio cuestionado por las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, fue condenada a cinco años de cárcel.



Su familia y Thomson Reuters Foundation, una organización benéfica que trabaja de forma independiente con respecto a Thomson Reuters y la agencia de noticias Reuters, niegan los cargos que se le imputan y defienden su inocencia.