Gran caída del número de muertes por COVID-19 en Florida con solo siete en un día

Miami, 13 sep (EFE).- El número de casos diarios de la COVID-19 en Florida (EE.UU.) continúa estas últimas jornadas a la baja con el reporte este domingo de 2.431 (759 menos que ayer), aunque el dato más significativo está en la cifra de fallecidos, solo siete en 24 horas, una bajada de 101 decesos con respecto al día anterior.

Este dato, sin embargo, solo cuenta a las personas residentes.

Mientras el estado continúa observando una mejoría en la curva de contagios, lo que ha llevado ha ampliar la reapertura económica por fases, los casos nuevos se mantienen en el orden de los 2.000 y 3.000 diarios en la suma de los 67 condados.

Desde el 1 de marzo en que comenzó la cuenta, el denominado "estado del sol", que depende fundamentalmente del turismo, contabiliza 663.994 casos confirmados y 12.764 fallecimientos por la enfermedad, según el reporte del Departamento de Salud.

Esta última cifra comprende tanto a fallecidos que eran residentes en el estado como a los que no lo eran.

El ente oficial indica que actualmente hay 2.627 personas hospitalizadas con COVID-19 en todo el estado.

De acuerdo con la misma fuente, durante la última semana la tasa promedio de contagios obtenida de pruebas diarias de coronavirus es el 5.0 %. Como comparativa, la semana anterior marcó un poco más alta, 5,6 %.

El medidor sirve a las autoridades políticas y científicas para avanzar en las fases de reapertura económica, aunque cada paso debe estar respaldado por al menos 14 días consecutivos con una tasa por debajo del 5.0 %.

El tablero del Departamento de Salud informa que se han realizado 57.335 tests de COVID-19 en un día, como dato más reciente, para un 4,26 % de positividad.

De los casi 5 millones de pruebas hechas desde marzo que comenzó la cuenta de la pandemia, el acumulado marca un 13,47 % de positividad.

Miami-Dade y Broward se preparan para pasar este lunes a la Fase 2, con la reapertura de más sitios recreativos, sobre todo al aire libre.

Sin embargo, el permiso del gobernador, Ron DeSantis, para reabrir bares y centros nocturnos a un 50 % desde mañana no se hará efectiva como en los 65 condados restantes.

Los alcaldes de Miami-Dade y Broward, Carlos Giménez y Dale Holness, respectivamente, creen que todavía no es el momento.

El Centro de Recursos sobre el Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins de Medicina tiene a Miami-Dade en el segundo lugar en su lista de casos de los 50 primeros condados del país.

El condado floridano, considerado epicentro de la pandemia en Florida y con 163.375 casos confirmados en la mencionada lista, le sigue al de Los Ángeles (California), con 252.066 casos.

Pero el dato corresponde al viernes 11 de septiembre pasado.

Este domingo los totales de Miami-Dade están en 164.086 casos y 2.880 muertes.

El vecino Broward ocupa el séptimo lugar del listado de la Universidad Johns Hopkins y hoy sus acumulados marcan 74.434 casos y 1.280 decesos desde el 1 de marzo.