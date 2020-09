Fórmula 1/GP Toscana.- Sainz: "Ha sido una situación muy peligrosa, no se debería volver a repetir"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha lamentado la "peligrosa" situación que ha provocado el coche de seguridad durante el Gran Premio de la Toscana, un accidente en cadena que ha arruinado la carrera del madrileño y del canadiense Nicholas Latifi (Williams), el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) y el danés Kevin Magnussen (Haas), y ha asegurado que esto "no se debería volver a repetir".



"Estoy contento de que todo el mundo esté bien; aparte de la frustración de no haber podido acabar la carrera, lo que ha pasado hoy es una situación muy peligrosa, que recuerda a otra que sucedió el año pasado y que no quiero recordar ahora. Cuando vas a 250 km/h y te encuentras coches parados en medio de la pista es una situación muy peligrosa que no se debería volver a repetir", señaló en declaraciones a Movistar F1.



Sainz afirmó que se encuentra "bien" y que no le duele "nada" tras el incidente de la vuelta 7. "Solo tengo un golpe en la muñeca y en la mano", dijo, antes de explicar la situación. "Por la mitad trasera de la parrilla, creíamos que la carrera se había relanzado. Hemos tenido que frenar y ha habido un efecto dominó. Hemos ido chocando todos con todos, yo iba de los últimos, cogiendo el rebufo del de delante para atacar, y cuando se han empezado a abrir todos y me he encontrado con el barullo de frente ha sido una sensación que no se la deseo a nadie, a velocidad muy alta. Es una situación realmente peligrosa", manifestó.



"He salido al ataque, me he puesto sexto en la primera curva, que era el objetivo de hoy, porque no tenía mucho que perder saliendo desde donde salíamos y con el ritmo que tenía el coche. He querido arriesgar en la primera curva, me ha salido bien, en la segunda hemos entrado un Racing Point y nos hemos tocado lo mínimo y he hecho un trompo. Íbamos 15, con toda la carrera por jugarse, es frustrante", continuó.



Por último, el madrileño apeló a centrarse en la semana de descanso antes del Gran Premio de Rusia, que se celebrará en Sochi el 27 de septiembre. "Es una semana importante, de recargar pilas. Este fin de semana ha sido raro y difícil para el equipo. Tendrá que haber conversaciones por lo que ha pasado hoy", concluyó.