El colombiano Angulo confía en superarse a sí mismo y piensa en su selección

Brayan Angulo (d) de Puebla disputa el balón con Alan Medina de Toluca durante el partido de la jornada 7 del torneo Guardianes 2020 del fútbol mexicano celebrado en el estadio Cuauhtémoc de Puebla (México). EFE/Hilda Ríos/Archivo

Puebla (México), 13 sep (EFE).- El defensa colombiano Brayan Angulo, del Puebla de México, reveló este domingo que después de levantarse tres veces de lesiones de rodilla, trabaja para alcanzar una forma deportiva que quizá lo regrese a la selección de su país.

"Después de levantarme tres veces del mismo golpe, me queda la ilusión de competir, al final sí uno hace bien las cosas se puede seguir en este camino", aseguró a Efe Angulo, un lateral con vocación ofensiva que en su regreso de la lesión se ha convertido en uno de los mejores jugadores del Puebla.

Originario de Cali, Angulo se formó en el América de su ciudad, con el que debutó como profesional en el 2005; a los 19 años emigró a Portugal, donde jugó en el Boavista y el Leixoes, después de lo cual pasó cinco años en España con el Deportivo La Coruña, el Rayo Vallecano, el Atlético Baleares y el Granada.

En 2014 vistió la camiseta de la selección colombiana y cree que si alcanza el nivel que tuvo en algún momento, podrá aspirar a formar el equipo nacional dirigido por el portugués Carlos Queiroz.

"Siempre está en la cabeza, porque cualquier jugador quiere representar a su país, es algo lindo y mientras no esté incapacitado voy a tener la posibilidad de qué me llamen. Tras salir de las lesiones tengo que presentar un buen nivel", reconoció.

Después de una estancia en la Liga de Bulgaria, entre 2014 y 2016, fichó con los Jaguares de Chiapas, de México, de donde pasó en 2017 al Puebla, un cuadro de bajo presupuesto en el que ha mostrado su mejor nivel.

"La lesión de rodilla me tuvo fuera nueve meses y cuando volví tuve miedo de entrar en las jugadas. He contado con la confianza de mis compañeros y del cuerpo técnico y estoy trabajando para recuperar mi nivel lo más rápido posible", aseveró.

Angulo jugó en ocho de los primeros 10 partidos del Puebla en el Apertura 2020 del fútbol mexicano, cinco de ellos como titular, y aunque está en fase de recuperación, ha sido clave en los momentos buenos del equipo, que si bien va duodécimo de la clasificación, está a tres puntos del octavo lugar.

"Tenemos claras nuestras virtudes y las limitaciones; a partir de eso tratamos de hacernos fuertes como grupo y eso es lo que nos debe importar, lo que pensamos sobre nosotros mismos. Hay derecho a soñar, llevo tres años aquí y no he podido jugar una liguilla con el Puebla, es el momento", concluyó.

En el Apertura la legión colombiana es de las de mejores actuaciones, con figuras importantes en sus equipos como el portero Camilo Vargas del Atlas, y los defensas William Tesillo, Andrés Mosquera y Jaine Barreiro, del León, Stefan Medina (Monterrey), Óscar Murillo (Pachuca), Francisco Meza (Tigres) y José Ortiz (Mazatlán).

Además han mostrado elevados rendimientos los volantes Nicolás Benedetti (América), Felipe Pardo (Pachuca) y Christian Rivera (Tijuana) y los delanteros Luis Quiñones (Tigres), Dorlan Pabón (Monterrey), Omar Fernández (Puebla), Fabián Castillo (Tijuana) y Roger Martínez (América), entre otros.EFE

dp/gb/jl