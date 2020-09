El cardenal hondureño critica las negociaciones bajo la mesa por la nueva Ley Electoral

En la imagen un registro del cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 13 sep (EFE).- El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, cuestionó este domingo "las negociaciones bajo la mesa" en el Parlamento del país, donde la semana pasada se comenzó a debatir la nueva Ley Electoral, y señaló que la vida no será igual después de la pandemia de coronavirus.

“La jornada de hoy que está girando en torno a la convocatoria a elecciones con una Ley Electoral que va y viene, fruto de negociaciones bajo la mesa, sin honestidad y sin verdad”, indicó el cardenal en la homilía celebrada hoy en la Basílica Menor de Suyapa, en el oriente de Tegucigalpa.

El Parlamento de Honduras comenzó el pasado miércoles la discusión de la nueva Ley Electoral que regirá los próximos comicios generales en el país, que se celebrarán en noviembre de 2021, pero sin consenso entre las diferentes fuerzas políticas del Legislativo.

El religioso hizo un nuevo llamamiento a las nuevas fuerzas políticas del país a no caer en los vicios que han afectado a Honduras.

“Hago un llamado, ahora que van surgiendo nuevas agrupaciones políticas, caigan en los vicios que nos tienen completamente atorados como país y que nos tienen encerrados en lo mismo”, enfatizó.

Instó a los hondureños a buscar la verdad, la reconciliación y el arrepentimiento y “entonces sí podremos reconstruir una postpandemia inteligente”.

"Ojalá entienda los políticos que la apertura inteligente del país, tras la emergencia sanitaria por el coronavirus, les "toca principalmente a ellos en esta etapa", añadió.

Los políticos no deben pensar que "una apertura inteligente se va a volver a la vida del pasado, en la mentira, el odio, el que no se reconcilia consigo mismo no puede ser un buen político", señaló el cardenal hondureño.

"La mentira jamás no podrá conducir a la paz, porque la mentira es hija del padre de la mentira, que es el demonio", enfatizó.

Una apertura inteligente llega a "una apertura a la verdad, que es el Señor Jesús", aseguró el líder de la Iglesia católica hondureña.

"Hay que pensar que la reapertura de Honduras en esta pandemia y después puede ser inteligente, en algunos aspectos es lo que menos falta, la inteligencia, vemos tantas personas que irresponsablemente no está siguiendo las medidas de bioseguridad, pero otras que piensa que eso es todo y que se puede volver atrás, es un error", subrayó.

Destacó que otras grandes naciones, que no identificó, quisieron volver atrás al abrir sus economías, pero "retrocedieron en contagios".

"La vida no será igual después de la pandemia, porque no piensen que va a terminar a final de este año porque mágicamente va a aparecer una vacuna , no nos engañemos, será y deberá ser algo distinto, una apertura inteligente comienza por una apertura inteligente de nuestra propia persona", agregó.

Honduras supera los 67.000 contagios y acumula 2.065 muertos por COVID-19 tras seis meses de que el país registró los primeros dos casos y de medidas de confinamiento, según cifras oficiales.