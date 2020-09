El Atlético insiste en su preparación sin Simeone, Costa y Arias

El defensa montenegrino del Atlético de Madrid Stefan Savic, durante el entrenamiento del equipo hoy domingo en la Ciudad Deportiva Wanda, en Majadahonda, Madrid. EFE/Atlético de Madrid

Madrid, 13 sep (EFE).- Después del positivo por covid-19 del entrenador argentino Diego Simeone, aislado en su domicilio por ese motivo, el Atlético de Madrid prosiguió este domingo con su trabajo de pretemporada e insistió en su preparación para el inicio de Liga sin Diego Costa ni Santiago Arias, ambos todavía en cuarentena.

Ha sido una semana intensa para el Atlético, con la agitación que ha provocado de nuevo la covid-19, que marca ahora el día a día del conjunto rojiblanco dentro de la puesta a punto para la Liga, después de los dos positivos detectados en los últimos tres días y que obligan a la realización de más test a toda la plantilla.

En las pruebas PCR del pasado jueves, conocidas el viernes, un miembro del personal auxiliar del primer equipo, que no era ni jugador ni pertenecía al cuerpo técnico, dio positivo, con lo que se dio por finalizada el mismo viernes, un día antes de lo previsto, la concentración en Los Ángeles de San Rafael, en la sierra segoviana.

En los nuevos test PCR del viernes, el entrenador argentino Diego Simeone también dio positivo, con lo que ya no dirigió el entrenamiento vespertino del sábado, en la vuelta al trabajo del equipo, ni tampoco el de este domingo, ni lo hará en los próximos hasta que cumpla la cuarentena correspondiente y dé negativo en la prueba.

También están en cuarentena el delantero Diego Costa y el lateral Santiago Arias, aislados por sendos resultados positivos por covid-19 durante sus vacaciones y que, por ese motivo, aún no se han sumado a la pretemporada del conjunto rojiblanco, hasta que cumplan el periodo establecido de aislamiento y den negativo en nuevas PCR.

El resto de la plantilla prosiguió con la pretemporada en la sesión de este domingo en la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda con el equipo dividido en dos grupos.