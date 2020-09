Dulce reencuentro de Pellegrini y Javi Gracia con LaLiga; amargo de Emery

El delantero del Valencia Manu Vallejo (i) celebra su gol, tercero del equipo ante el Levante, durante el partido de la primera jornada de Liga en Primera División que disputaron domingo Valencia CF y Levante UD en el estadio de Mestalla. EFE/ Juan Crlos Cárdenas

Madrid, 13 sep (EFE).- El chileno Manuel Pellegrini y Javi Gracia tuvieron un retorno feliz a LaLiga española, al conseguir importantes victorias al frente del Betis y el Valencia, objetivo que no alcanzó Unay Emery con el Villarreal.

Un tanto sobre la campana de Cristian Tello ofreció a Pellegrini un dulce reencuentro con el torneo español, ahora a los mandos de un Betis que desde que regresó a la elite no había ganado su partido inaugural en la máxima categoría.

Siete años después de su último encuentro al frente de un equipo español, en aquel caso el Málaga (perdió 3-1 contra el Barcelona), Pellegrini reanudó su 'carrera española' con un buen resultado, que alimenta las ilusiones de una afición verdiblanca muy desencantada por los resultados de su equipo en las campañas precedentes.

Lo hizo en un campo tradicionalmente difícil como Mendizorroza ante el Alavés de Pablo Machín, cuyo estreno liguero en el banquillo vitoriano, en cambio, acabó con mal sabor de boca.

Tello, que había reemplazado al portugués William Carvalho a los 82 minutos, enganchó un balón dentro del área alavesista en la prolongación y puso el 0-1 que premiaba la mayor ambición en el tramo final del Betis, en el que el meta chileno Claudio Bravo, también de vuelta a LaLiga, ofreció magníficas prestaciones y se convirtió en un seguro para su equipo.

Javi Gracia, cuyo última etapa en España había sido al frente también del Málaga, reestrenó su periplo liguero con otra victoria difícil en el derbi valenciano ante el Levante (4-2) tras verse dos veces por detrás en el marcador ante el 'huracán Morales'.

El 'comandante' José Luis Morales, a los 35 segundos abrió el duelo en Mestalla y volvió a desnivelar la balanza después de que el brasileño Gabriel Paulista elevase el empate a uno.

Pero una diana a continuación del argentino Maxi Gómez otorgó confianza a un Valencia que se presentaba en situación más que complicada, con una plantilla debilitada y Javi Gracia reclamando los fichajes que le habían prometido y que no llegaban.

El internacional Manu Vallejo, que comenzó el partido en el banquillo, respondió los veinte minutos que estuvo en el césped y con un doblete selló un triunfo trascendental para amainar los ánimos que, de paso, sitúan al Valencia como primer líder.

Menos fructífera fue la vuelta de Unai Emery. Cuatro años después de su última presencia, en el banquillo del Sevilla, el técnico vasco, ahora al frente del fortalecido Villarreal, no pasó del empate ante el recién ascendido Huesca (1-1), que soñó incluso con repetir la gesta lograda hace dos campañas, cuando se estrenó en Primera.

Esta llamado a ser uno de los equipos que luche por plazas de Champions el 'submarino amarillo', pero no pudo confirmarlo ante el conjunto de Míchel Sánchez, que le planteó grandísimos problemas El lateral Pablo Maffeo, también de regreso a LaLiga Santander, fue el protagonista del partido. Adelantó al Huesca antes del descanso con un magnífico disparo y en el segundo periodo una mano suya, revisada en el vídeo por el colegiado, acabó en penalti que transformó Gerard Moreno.

El Huesca supo contener las acometidas villarrealenses e incluso durante algunos segundos soñó con la victoria cuando Jorge Pulido marcó en la prolongación, pero el tanto fue anulado por fuera de juego.

La Real Sociedad, que como el Villarreal jugará esta campaña la Liga Europa, empezó con el mismo resultado de 1-1, en su caso en Zorrilla ante el Valladolid.

También fue por detrás en el marcador. Míchel Herrero premió el esfuerzo del conjunto de Sergio González poco antes del intermedio, pero un error de Jordi Masip en un lanzamiento de falta de Roberto López permitió al equipo de Imanol Alguacil salvar un punto.

Así, el conjunto europeo que salió mejor parado en esta primera jornada incompleta fue el Granada, que debutará en el torneo continental el jueves en el campo del Teuta albanés.

El cuadro granadinista forma parte del grupo cabecero gracias a su triunfo del sábado por 2-0 sobre el Athletic, mismo resultado que logró Osasuna en el feudo del Cádiz. Los de Diego Martínez acudirán a su estreno europeo plenos de ilusión y confianza.

José Antonio Pascual