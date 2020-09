Costa abre una polémica en Portugal al involucrarse en las elecciones del Benfica

Antonio Costa. EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ /Archivo

Lisboa, 13 sep (EFE).- El primer ministro de Portugal, el socialista António Costa, ha abierto una fuerte polémica en el país al aceptar formar parte de la lista de apoyos a la precandidatura a la presidencia del Benfica de Luís Filipe Vieira, actual dirigente del club lisboeta, involucrado en varias causas judiciales.

El nombre del primer ministro es el más destacado dentro de la llamada "comisión de honor" de la precandidatura, una lista que simplemente busca mostrar las figuras públicas que apoyan a un candidato, en este caso Vieira, y que está compuesta por 500 personalidades.

Entre ellas el alcalde de Lisboa, el también socialista Fernando Medina, y también diputados de los conservadores partidos PSD y CDS, además del presidente de la Confederación Empresarial de Portugal, António Saraiva.

Costa apoya a Vieira, que dirige el club encarnado desde 2003 y ultima su candidatura para octubre, aún no presentada oficialmente, "no como primer ministro o secretario general del Partido Socialista, sino como aficionado y socio del Benfica desde 1988", defiende su gabinete, que recuerda que ya le respaldó en anteriores elecciones.

Fue en 2012, cuando Costa era alcalde de Lisboa, y en 2016, cuando ya dirigía el Gobierno, pero entonces Vieira aún no estaba siendo investigado por la Justicia, apuntan los críticos a este apoyo.

Vieira está formalmente acusado en el proceso de la llamada Operación Lex, donde se investiga si un juez le favoreció al influir a su favor en un proceso fiscal con la promesa de recibir a cambio un cargo en la Fundación del Benfica.

Además, a finales del año pasado se supo que figura en los autos que investigan la caída del Banco Espírito Santo (BES) como sospechoso de haberse beneficiado de un esquema fraudulento de la entidad.

"Saber hoy que el primer ministro ve normal formar parte de una comisión de honor de alguien que es uno de los mayores deudores al Novo Banco y que está implicado en el problema del BES no queda bien", ha dicho la coordinadora del marxista Bloco de Esquerda, Catarina Martins.

El líder del PSD, al frente de la oposición, también le ha atacado diciendo que el apoyo de Costa "no tiene sentido".

"Siempre me pareció mal la mezcla entre política y fútbol profesional. En el pasado combatí eso y me alejé. Hoy hay incluso problemas de orden judicial metidos en esto", apuntó.

El partido animalista PAN, históricos socialistas, la Asociación Cívica Integridad y Transparencia y otro de los candidatos a la presidencia del Benfica, João Noronha Lopes, también han lanzado críticas a Costa, que rehúsa comentar su posición por entenderla privada.

"No voy a hacer ningún comentario sobre un asunto que no tiene rigurosamente nada que ver con la vida política ni con las funciones que ejerzo o ejercí", ha dicho a periodistas.

Preguntado sobre el torrente de críticas recibidas por los restantes políticos, el primer ministro respondió que "la libertad de expresión es, afortunadamente, algo que existe en Portugal".