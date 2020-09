Colombia.- La alcaldesa de Bogotá pide una reforma de la Policía de Colombia tras los últimos abusos registrados

13/09/2020 Manifestación contra los recientes asesinatos colectivos en varias regiones rurales de Colombia. POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL DANIEL GARZON HERAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



La alcaldesa de Colombia, Claudia López, ha defendido este sábado la necesidad de una reforma de la Policía de Colombia, la cual, ha dicho, debería estar sujeta al control de la ciudadanía y la justicia ordinaria, en medio de las protestas que se han producido en todo el país contra los últimos episodios de brutalidad policial.



"La Policía, que está llena de hombres y mujeres ejemplares, que cumplen su función ceñidos a la ley, debe quedar consagrada en la Constitución como un organismo civil sujeto a control de la ciudadanía y la justicia ordinaria", ha dicho López.



"Colombia no debe seguir cargando con el lastre que dejó más de 60 años de conflicto armado: una Policía militarizada" ha explicado la alcaldesa de Bogotá durante un acto del Consejo de Distrito de Paz de la capital.



"Hay quienes dicen que el vandalismo debe reprimirse con militarización de la ciudad. Claro que no. En vez de militarizar Bogotá, hay que desmilitarizar la Policía", ha insistido.



Si bien López ha condenado los actos de violencia cometidos por algunos grupos de personas durante las movilizaciones, los cuales "se aprovecharon de las circunstancias de dolor e indignación", también ha pedido justicia para las diez personas que han sido asesinadas tras la intervención de la Policía.



Es por ello que ha solicitado que un ente "independiente e imparcial" lleve a cabo una investigación acerca de estos hechos, para que no queden impunes, "como ocurre casi que sistemáticamente", ha denunciado.



"Verdad, justicia y reforma ya. No podemos aceptar nada menos, no podemos hacer nada menos. Si queremos reconstruir la confianza, la legitimidad, sanar las heridas, honrar a las víctimas, a la ciudadanía y a la Constitución del 91", ha dicho.



Colombia cumple este sábado cuatro días de movilizaciones masivas en varias ciudades del país, después de que hace unos días un ciudadano falleciese durante una intervención policial en el distrito bogotano de Engativá.



Un vídeo muestra el uso de pistolas táser contra este hombre, Javier Ordoñez, un abogado de 42 años, que pide auxilio y reclama que no se le apliquen más descargas eléctricas. Un segundo vídeo en manos ya de la Fiscalía probaría que también fue golpeado en dependencias policiales.



Las protestas se han producido en las principales ciudades del país, en especial en Bogotá, en donde López ha denunciado al menos 10 fallecidos, más de 70 heridos y un centenar de denuncias contra la labor de la Policía.



En ese sentido, López ha contado que le ha hecho llegar al presidente del país, Iván Duque, así como al procurador general, Fernando Carrillo, "una hora y media de vídeo en donde se evidencia el uso indiscriminado de armas de fuego contra la población por parte de algunos miembros de la Policía Nacional".



"Semejante masacre de nuestros jóvenes, semejante violencia desatada, necesita un acto de perdón y reconciliación genuino, que reconstruya la confianza entre la ciudadanía y las instituciones. El domingo haremos ese acto. Todos queremos una Bogotá sin miedo, reconciliada y en paz", ha anunciado.



Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, pidió perdón en nombre de la Policía por la muerte de Ordóñez, y ha confirmado que dos agentes han sido ya cesados y otros cinco suspendidos temporalmente mientras se esclarece lo sucedido.