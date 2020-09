Brexit.- El ministro de Justicia británico se plantea dimitir si Boris Johnson incumple el acuerdo del Brexit

Blair y Major rechazan la postura "pomposa" de Boris Johnson y advierten de que es una amenaza para el país



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El ministro de Justicia británico, Robert Buckland, ha apuntado a una posible dimisión si Reino Unido incumple el acuerdo del Brexit firmado con Bruselas, aunque ha insistido en que "no estamos en esa fase".



"Si veo que el estado de Derecho se rompe de forma que considere inaceptable, entonces evidentemente me marcharé (...). No estamos es esa fase", ha afirmado en una entrevista con la BBC.



Buckland ha defendido así la polémica Ley del Mercado Interior que permitiría al Gobierno anular preceptos clave del acuerdo del Brexit en lo relativo al comercio con Irlanda del Norte y ha defendido la iniciativa como una "garantía" que se utilizaría si las negociaciones con la UE fracasan.



Ante la pregunta de si dimitiría si Reino Unido utiliza esa vía para incumplir la ley internacional --el acuerdo del Brexit tiene rango de tratado internacional--, Buckland ha respondido que "no creo que vayamos a llegar a ese punto".



Para el ministro, la Ley de Mercado Interior no busca otra cosa que "alertar a todo el mundo de la posibilidad de que exista un problema y legislar para prepararnos a nivel interno para eso". En cualquier caso, el "objetivo sincero" del Gobierno británico es lograr un acuerdo con la UE.



"No es algo que se haga a la ligera. No queremos tener que utilizar esta ley. Esto es lo que hace un gobierno responsable que se prepara para lo peor", ha argumentado posteriormente en Sky News.



La Ley de Mercado Interior se vota esta semana en el Parlamento, pero ha provocado una profunda división entre los diputados conservadores, entre quienes apoyan al Gobierno de Johnson y quienes advierten de que supondría incumplir un tratado internacional. La oposición laborista ya ha advertido de que votará en contra.



Este domingo dos ex primeros ministros, el laborista Tony Blair y el conservador John Major han publicado un artículo conjunto en 'The Sunday Times' rechazando la Ley de Mercado Interior. "Esta forma de negociar, con la razón apartada por la ideología y la pose de caballero pomposo en lugar de la diplomacia seria es una irresponsabilidad, un principio erróneo y peligroso en la práctica", han advertido.



"Plantea cuestiones que van más allá del impacto sobre Irlanda, el proceso de paz y las negociaciones de un acuerdo comercial, asuntos cruciales sin duda. Cuestiona la propia integridad de nuestra nación", han argumentado.