Beatriz Tajuelo: "El hombre de mi vida no ha aparecido"

10/07/2019 BEATRIZ TAJUELO EN EL DESFILE DE ROBERTO VERINO EN LA PASARELA MERCEDES -BENZ FASHION WEEK 2019 EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JOSEFINA BLANCO / EUROPA PRESS



MADRID, 13 (CHANCE)



Beatriz Tajuelo ha sido uno de los rostros conocidos que más nos ha sorprendido con el paso del tiempo y es que la conocimos por ser mujer de Albert Rivera, pero tras su divorcio, empezó a tener entidad propia y ahora es una personaje público que lucha cada día por quitarse la etiqueta de 'exmujer de'. Con una sonrisa de oreja a oreja, siempre atiende a la prensa de la mejor manera posible y no tiene problema en hablar sobre cualquier tema.



En esta caso, Beatriz nos ha confesado que tiene un propósito firme y es lo que ya hemos comentado, quitarse la etiqueta de 'ex de': "Asumo que es un paso que tengo que pasar y poquito a poco me gustaría que se me conociera a mí por mi trabajo, por mi esfuerzo y ya está".



Al que fuera líder de Ciudadanos, Beatriz le desea: "Que le vaya fenomenal" y es que haciendo balance de su relación con él, a la influencer le queda un buen balance: "Fue una experiencia muy especial, fueron unos años muy bonitos. Siempre buenos recuerdos". Y es que aunque tenga el corazón abierto, asegura que: "De momento el hombre de mi vida no ha aparecido".