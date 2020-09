Vucetich asegura que al Guadalajara le queda por crecer

En la imagen, el entrenador de las Chivas de Guadalajara, Víctor Vucetich. EFE/José Méndez/Archivo

Aguascalientes (México), 11 sep (EFE).- El entrenador de las Chivas de Guadalajara del fútbol mexicano, Víctor Manuel Vucetich, reconoció este viernes que aunque su equipo levantó el rendimiento desde su llegada como técnico, le queda por crecer.

"Tenemos una semana y media o dos de trabajo. Falta corregir cosas, pero vamos en un proceso adecuado, creciendo", señaló el estratega después de la victoria sobre el Necaxa, 1-2, en el arranque de la décima jornada del Apertura.

Con goles de Uriel Antuna y Alexis Vega, las Chivas superaron al Necaxa y subieron al quinto lugar de la tabla de posiciones con cuatro victorias, tres empates, tres derrotas y 15 puntos.

"Después de tres encuentros rescatamos siete puntos, que son magníficos para aspirar a la clasificación; contra Necaxa fue un partido duro que se fue balanceando a nuestro favor. El éxito radicó en la paciencia y la perseverancia en el encuentro; los jugadores no dejaron de pelar un balón ni de ir al frente", señaló.

Guadalajara visitará al América, su rival más enconado el próximo sábado 19, en el Clásico del fútbol mexicano. Al referirse al duelo, Vucetich reconoció que llega en un buen momento para su equipo que comenzará a preparar el partido el próximo lunes.

"Es un clásico, no hay favorito, pero el que tenga capacidad puede obtener la victoria; nuestro equipo muestra confianza y autoestima", agregó.

Guadalajara comenzó con una gran sequía en el ataque en el Apertura, bautizado por la Liga Mx como torneo Guardianes. Con la llegada de Vucetich, el equipo aumentó su productividad, aunque aún muestra la undécima ofensiva del campeonato, con promedio de apenas un gol por partido.

"Hace unas semanas no metían gol varios; hoy en día han metido todos, son los momentos que viven los jugadores que están siendo insistentes", concluyó.