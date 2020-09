Venezolanos varados en Panamá piden a la ONU mediar para regresar a su país

El presidente de la Asociación de Residentes Naturalizados en Panamá (ARENA), Rafael Rodríguez. EFE/Alejandro Bolívar/Archivo

Panamá, 11 sep (EFE).- Unos 452 venezolanos que están varados en Panamá por el cierre de las fronteras aéreas desde hace casi seis meses a causa de la pandemia del coronavirus pidieron este viernes a la ONU que medie para que el Gobierno de Venezuela autorice un vuelo humanitario que los regrese a su país.

Un grupo de los afectados llegó a las oficinas de las Naciones Unidas situadas en la Ciudad del Saber, en la capital panameña, y entregaron allí un documento con la petición de mediación y un listado de las 452 personas que buscan regresar.

El presidente de la Asociación de Residentes y Naturalizados de Panamá (ARENA), Rafael Rodríguez, quien acompañó al grupo, le dijo a Efe que funcionarios de la ONU recibieron la carta de los venezolanos "mas no le prometieron ningún tipo de respuesta, van a analizar la situación".

El pedido de ayuda a la ONU por parte del grupo de venezolanos tuvo lugar un día antes de que salga desde Panamá hacia el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a la capital de Venezuela, un vuelo programado para recoger a panameños varados en el país suramericano.

"Lo más lamentable, inhumano se podría decir, es que este avión se va vació porque no hay una respuesta de las autoridades de Venezuela para que ellos (los venezolanos varados en Panamá) se vayan en esa aeronave", declaró Rodríguez.

Explicó que tras meses en Panamá, estas personas, que vinieron a visitar familiares y amigos y tienen boletos de regreso ya pagos, se han quedado sin recursos, y muchos duermen en grupos en casas de amigos o de personas que se han ofrecido a ayudarles.

"A la ARENA solo nos queda solicitarle a las autoridades panameñas que no desmayen, que mantengan la relación con la Cancillería de Venezuela para que se solucione lo más pronto esta situación", agregó Rodríguez.

El Gobierno de Panamá mantiene cerrados los vuelos internacionales desde el 22 de marzo, pero emitió un decreto el pasado 31 de julio que permite que su principal aeropuerto, un importante centro de conexiones regional, funcione como un hub de vuelos humanitario y para el tránsito de pasajeros.