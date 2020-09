Tensa espera en la familia de exvicepresidente paraguayo tras el ultimátum del EPP

Lorena, Silvana y Beatriz Denis, el 11 de septiembre de 2020, durante la conferencia de prensa en la ciudad de Concepción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 12 sep (EFE).- La familia de Óscar Denis, el exvicepresidente secuestrado por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), mantiene una tensa espera tras conocerse la exigencia de la guerrilla para su entrega: la puesta en libertad de dos de sus líderes y el reparto de alimentos por valor de dos millones dólares en cuarenta comunidades del norte del país.

Una de las hijas de Denis, de 74 años y vicepresidente del Gabinete liberal que gobernó el país entre 2012 y 2013, dijo este sábado a un medio local que anoche depositaron una bolsa con medicamentos en los alrededores donde ocurrió el secuestro, el miércoles, en la frontera entre los departamentos de Amambay y Concepción.

En su comunicado, el EPP indicó que esa zona debía de ser "despejada" de presencia militar para recoger los medicamentos que requiere a diario Denis, con cuadro de diabetes e hipertensión, si bien el escrito no establecía claramente el lugar donde realizar ese depósito.

Ese punto del comunicado, que fue leído el viernes ante los medios por una de las hijas de Denis, señala que en esa zona "segura" sería liberado Adelio Mendoza, el indígena de 21 años que fue secuestrado junto a Denis.

Asimismo, en la nota de la guerrilla se amenaza con dar muerte al político retirado de no cumplirse ese reparto de víveres en el plazo de ocho días.

El cargamento de alimentos, junto a prendas de vestir, aperos de labranza y semillas, deberá ser repartido entre 40 comunidades del norte, fijando un gasto de 50.000 dólares para cada comunidad.

Y adjuntando a las bolsas el logo de la guerrilla y la inscripción "gentileza del EPP".

El EPP dio además un plazo de 72 horas para poner en libertad a Carmen Villalba y Alcides Oviedo, ambos en prisión y referentes históricos del EPP, guerrilla rural fundada en 2008 bajo postulados marxistas.

SIN PRONUNCIAMIENTO DEL GOBIERNO

El Gobierno de Mario Abdo Benítez, del Partido Colorado, no se ha pronunciado hasta el momento sobre esas demandas del EPP.

Al respecto, el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio, dijo hoy a Efe que es una actitud de "prudencia" y atendiendo a la situación que atraviesa la familia.

Sobre la exigencia de liberar a Villalba y a Oviedo, Giuzzio señaló que es de un "cumplimiento imposible" y que ello lo sabe el EPP.

Guzzio, que desempeñó en el pasado como fiscal, con casos relacionados con la actividad del EPP, comentó que las exigencias a la familia son también "duras".

Además hizo referencia a esa cantidad de dos millones de dólares como al hecho de que las cuentas de la familia fueron bloqueadas, como todo procedimiento en caso de secuestro.

El comunicado del viernes del EPP fue el primer contacto con la familia desde que el miércoles Denis y Mendoza fueran interceptados por hombres armados cuando viajaban en un vehículo, tras abandonar la estancia ganadera propiedad del exvicepresidente.

Denis es también el mayor excargo político secuestrado por el EPP en todo el historial del grupo armado.

Fue diputado por el departamento de Concepción, luego senador, presidente del Partido Liberal, el mayor de la oposición, y luego vicpresidente en el Gobierno de Federico Franco.