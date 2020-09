Suiza.- Expertos de la ONU advierten de que el proyecto de ley antiterrorista de Suiza sienta un "precedente peligroso"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



Un grupo de expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas ha advertido este viernes de que el proyecto de ley antiterrorista propuesto por Suiza puede sentar un "precedente peligroso" para suprimir la disidencia política en el mundo, al tiempo que ha solicitado revocar el borrador de la norma.



El proyecto de ley, que actualmente se encuentra en el Parlamento suizo pendiente de aprobación, expande la definición de terrorismo y no requiere la posibilidad de que se cometa un delito, según han señalado los relatores, subrayando que, de promulgarse, daría pie a que los gobiernos busquen eliminar la disidencia política valiéndose incluso de "castigos, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes".



En este sentido, el grupo ha recordado que, según los estándares internacionales, el terrorismo se define como la intimidación o coerción de la población o el gobierno mediante la toma de rehenes.



Según el borrador, una acción terrorista podría abarcar actividades ilegítimas orientadas a modificar el orden constitucional, como pueden ser algunos eventos periodísticos, de la sociedad civil o de activistas políticos.



"Expandir la definición de terrorismo a cualquier campaña no violenta que implique la propagación del miedo sobrepasa con creces la actual legislación nacional suiza y viola los estándares internacionales", han afeado los expertos de la ONU en un comunicado.



Entre otros apartados "preocupantes" de la iniciativa de ley destacan los que otorgan a la policía federal la autoridad de designar a "terroristas en potencia" y de decidir las medidas preventivas en su contra.



Los expertos ya habían contactado con anterioridad con las autoridades de Suiza para plantearles sus inquietudes con respecto a la incompatibilidad de la propuesta de ley con los Derechos Humanos y las mejores prácticas internacionales en materia de antiterrorismo. Sin embargo, han lamentado que el proyecto no ha sufrido ninguna modificación.



"Aunque reconocemos la grave amenaza que supone el terrorismo, lamentamos que las autoridades de Suiza hayan dejado pasar esta oportunidad de aprovechar nuestra experiencia y asistencia técnica para combinar medidas preventivas efectivas con el respeto a los derechos humanos", han señalado.



En este contexto, han instado a los legisladores a tener en mente el sólido compromiso histórico de su país con las garantías fundamentales y les han urgido a rechazar una ley "destinada a convertirse en una mancha en el legado de Derechos Humanos de Suiza, que de otro modo sería fuerte".