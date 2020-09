Seis heridos, uno muy grave, en una explosión en un edificio en Milán

EFE/EPA/ANDREA FASANI

Roma, 12 sep (EFE).- Ocho personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, tras la explosión en la planta baja de un edificio de diez pisos en piazzale Libia, en Milán, por la que se cree ha sido una fuga de gas, informó el cuerpo de Bomberos

La fuerte explosión se produjo alrededor de las 7 de esta mañana y al menos tres pisos del edificio resultaron afectados, informaron los medios de comunicación,

Aún no está claro si la explosión ocurrió en el sótano del edificio o en la planta baja, donde hay un consultorio dental y un pequeño apartamento.

Por el momento se han producido seis heridos, uno de ellos de gravedad que tuvo que ser rescatado del interior del edificio por los bomberos y presenta importantes quemaduras.

La primera hipótesis es que se trate de una fuga de gas de una de las cocinas, aunque aún no se sabe de dónde, por lo que se ha cortado el gas en toda la zona y el edificio ha sido evacuado, explicó Maurizio Pendini, director del cuerpo de Bomberos de Milán.

Por el momento faltan dos inquilinos, pero no se excluye que no estuvieran en el edificio de nueve pisos.

"Estamos terminando la búsqueda de los desaparecidos para eliminar dudas, pero no creemos que haya más personas en el interior. La explosión fue muy grave, nos temíamos lo peor", agregó Pendini.