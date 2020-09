Sam Burns, líder; Sergio García y Rafael Cabrera no pasan el corte

Sam Burns. EFE/EPA/TANNEN MAURY/Archivo

Redacción deportes, 12 sep (EFE).- El estadounidense Sam Burns es el líder del primer torneo de la temporada 2020/2021, el Safeway Open que se disputa en el Silverado Resort and Spa de Napa (California, EEUU), tras la segunda ronda, en el que los españoles Sergio García y Rafael Cabrera no pasaron el corte.

Burns consiguió 129 golpes, 15 bajo el par, mientras que su compatriota Harry Higgs es segundo con -13 y el australiano Cameron Percy, el escocés Russell Knox y el estadounidense D.J. Trahan son terceros con -12.

Los españoles Sergio García (141,-3) y Rafael Cabrera (144, par) no consiguieron pasar el corte. Tampoco lo lograron el colombiano Camilo Villegas (141,-3) y el argentino Fabián Gómez (146,+2).

El mejor jugador latinoamericano son, por el momento, el mexicano Carlos Ortiz y los argentinos Emiliano Grillo y Nelson Ledesma, todos en el puesto 26 (137,-7). Tras ellos también pasó el corte el venezolano Jhonattan Vegas (138,-6).