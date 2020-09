Primera reacción de Eva González tras las declaraciones de Karelys Rodríguez en televisión

31/07/2020 EVA GONZÁLEZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 12 (CHANCE)



Tras el nuevo fichaje a Karelys Rodríguez como colaboradora de Viva la Vida y su testimonio en este plató, mucho nos interesa la reacción de Eva González, quien está sufriendo en silencio como no se deja de hablar de su matrimonio y de su marido. Hacía mucho tiempo que no veíamos a la presentadora de La Voz, pero lo cierto es que la modelo se ha mostrado de lo más sonriente posible para las cámaras de Europa Press y ha mostrado indiferencia total y absoluta a las palabras de la nueva colaboradora de televisión.



Eva González se ha mostrado visiblemente molesta cuando ha oído el nombre de Karelys Rodríguez y no ha querido hacer ninguna comentario al respecto del testimonio de esta en Viva la vida. Lo que sí que ha querido hacer la modelo es animar a todo el mundo a que vea La Voz, el programa que presenta en Antena Tres y con el probablemente haya desconectado de todo lo que se ha dicho acerca de su matrimonio.



De esta manera, la mujer de Cayetano Rivera se vuelve a mantener al margen a la polémica de la supuesta amiga especial del torero y no ha hecho ningún comentario al respecto. Con una sonrisa para las cámaras y el silencio para los micrófonos, Eva González muestra indiferencia absoluta a Karelys Rodríguez.