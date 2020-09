Paraguay.- El EPP exige la liberación de dos de sus líderes a cambio del exvicepresidente de Paraguay secuestrado

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) exige la liberación de dos de sus líderes a cambio del exvicepresidente Óscar Denis, que fue raptado el miércoles junto a su chófer, según ha informado la familia del antiguo dirigente, que asegura que los secuestradores amenazan con ejecutarle si no se cumplen sus exigencias.



En rueda de prensa este viernes, las hijas de Denis han mostrado una bolsa que dejaron los secuestradores con la inscripción "fabor entregar a la familia de Óscar Denis".



Los guerrilleros exigen que se libere en un plazo de 72 horas a Carmen Villalba y Alcides Oviedo, dos de sus líderes que se encuentran en prisión por un secuestro. Asimismo, piden a la familia que entreguen víveres por valor total de 2 millones de dólares a 40 comunidades, según informa el diario 'ABC Color'.



"En caso que no cumplan en ocho días, el caso quedará como cerrado y el retenido fusilado", han señalado los secuestradores en su mensaje a la familia, leído a la prensa por Edith Denis.



Por su parte, su hermana Beatriz pidió al EPP una prueba de vida de su padre y el establecimiento de un canal de diálogo, tras cumplir con la primera condición de los secuestradores de dar a conocer públicamente sus reivindicaciones.



"Yo pido encarecidamente una prueba de vida de mi padre ya que nosotros vamos hacer hasta lo imposible para poder cumplir con el requerimiento y tenerlo de vuelta sano y salvo", señaló, asegurando que la familia quiere "dialogar", según informa 'Última Hora'. La familia solo ha recibido una hoja con una firma que correspondería a Denis, "pero eso para mí no es prueba de vida", sostuvo.



Por otra parte, las hijas del antiguo vicepresidente señalaron que es posible que el chófer de su padre, Adelio Mendoza, sea liberado próximamente. Además, informaron de que harán llegar a su padre los medicamentos que necesita en el mismo lugar donde los guerrilleros les dejaron su mensaje y que cuentan con la promesa de las autoridades de que van a despejar el área por ayuda humanitaria.



"Tenemos el compromiso señores, así que por favor dejamos los medicamentos de mi padre en ese lugar y por favor proveerlo de medicamento a papá", pidió Beatriz Denis.



El antiguo vicepresidente y su conductor fueron asaltados cuando viajaban en el interior de un vehículo en una finca propiedad del político liberal. Desde el primer momento las autoridades sospecharon del EPP, un grupo de nuevo de actualidad en Paraguay después de que la Fuerza de Tarea Conjunta irrumpiese en uno de sus campamentos el 2 de septiembre y matase a dos niñas de once años, hijas de uno de los cabecillas de esta guerrilla.



El secuestro se produjo a 32 kilómetros del campamento atacado, así como a ocho kilómetros de unas instalaciones que los guerrilleros incendiaron al día siguiente de la operación militar.