Ministro dice que las protestas fueron infiltradas por el ELN y las disidencias de las FARC

Fotografía cedida por el ministerio de Defensa de Colombia que muestra al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo (d), y el Defensor del Pueblo, Carlos Ernesto Camargo Assis (i). EFE/ Ministerio de Defensa de Colombia

Bogotá, 12 sep (EFE).- El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, aseguró este sábado que las violentas protestas contra la brutalidad policial fueron infiltradas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC, entre otros grupos de "anarquistas y terroristas".

"Hay que señalar que el carácter organizado y sistemático de lo que hemos vivido recientemente es producto, también, de las infiltraciones", dijo Trujillo en una declaración en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.

Agregó: "Infiltraciones del ELN, de las disidencias de las FARC y de otros grupos con distintas denominaciones de anarquistas y terroristas que no hacen más que destruir la propiedad pública y la infraestructura ciudadana dedicada a la seguridad, como ocurrió recientemente en Bogotá y en otras capitales".

Al menos 13 personas han muerto en Colombia durante las violentas protestas contra los abusos policial que comenzaron por la muerte de Javier Ordóñez en un operativo en el que al menos dos uniformados lo sometieron con brutalidad.

Trujillo manifestó que lo ocurrido esta semana es "una manifestación de violencia y de vandalismo, articulado, sistemático y organizado".

"El Gobierno siempre respetará la protesta legítima y pacífica. Las autoridades existen para garantizarla, como también existen para hacerle frente legítimamente a esas manifestaciones de violencia, de vandalismo y de destrucción", añadió.

RESPUESTA A LA PROPUESTA DE CLAUDIA LÓPEZ

Por otra parte, La alcaldesa de Bogotá, Claudia López llevó el viernes al presidente Iván Duque una propuesta para "que se reconozca de una vez por todas que la Policía debe ser un organismo civil, que no tengan ni formación, ni operación, ni fuero militar, sino que sea un organismo civil que responda ante la ciudadanía y ante la justicia ordinaria".

"El señor presidente dice que el descarta el plan, esa reforma. Yo lo lamento mucho porque creo francamente que se necesita. Pero le agradezco al procurador (Fernando Carrillo), que me ha dicho que va a examinar la probabilidad de convocar una reforma interinstitucional (...) para proponerle al Congreso", añadió la alta funcionaria.

Al respecto, el ministro de Defensa aseguró hoy que, contrario a lo que dice López, la Policía está en "un proceso de reforma" y "modernización" que viene "desde hace rato".

"La modernización hace parte de esa política e incluye distintos aspectos como, por ejemplo, su fundamento en derechos humanos, en legalidad, en diálogo ciudadano, en confianza ciudadana, en la profesionalización de la Policía, en el mejoramiento de los procesos de selección, de actuación", expresó.

Recalcó además que Duque "tiene la disposición de estudiar cualquier iniciativa que le sea presentada".