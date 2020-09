Merkel: en Bielorrusia se están "pisoteando" las ansias democráticas

La canciller alemana, Angela Merkel. EFE/EPA/Mika Schmidt /Archivo

Berlín, 12 sep (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, lamentó este sábado que en Bielorrusia se esté "literalmente pisoteando" las ansias de democracia de los manifestantes pacíficos que protestan contra el presidente del país, Alexander Lukashenko.

Merkel hizo estas declaraciones en su habitual videomensaje de los sábados, dedicado en esta ocasión a la democracia por la celebración, el próximo martes, de su día internacional, según Naciones Unidas.

La canciller, que reiteró su "gran preocupación" por la represión de opositores que está sufriendo el país desde el fraude electoral de agosto, alabó la "valentía y decisión" de los manifestantes pacíficos y mostró su simpatía por quienes exigen "libertad y estado de derecho".

Señaló además que algunos sistemas autoritarios pueden ser "económicamente exitosos", pero a costa de "derechos fundamentales". "Ése no es el modelo europeo", apostilló la canciller.

A su juicio, merece la pena defender los "valores democráticos con todas las fuerzas". La consolidación de la democracia en Alemania es una "gran suerte" que muchos en todo el mundo envidian porque no es una obviedad.

En este sentido, reconoció que las restricciones introducidas por la pandemia pueden molestar a algunos ciudadanos y recordó que en Alemania todo el mundo puede criticar las decisiones del gobierno y manifestarse pacíficamente en su contra.

Merkel reivindicó no obstante la efectividad de estas medidas en la contención de la pandemia y señaló que "la gran mayoría" de los alemanes las apoya y cumple: "Creo que podemos estar orgullosos de esto".