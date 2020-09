Margarita Vargas, un apoyo incondicional para Paloma Cuevas, acude a su domicilio

MADRID, 12 (CHANCE)



Margarita Vargas es uno de los mayores apoyos para Paloma Cuevas en estos duros momentos en el que está viendo como su exmarido rehace su vida con una exposición mediática que nunca podíamos haber imaginado. Y es que su círculo más cercano se ha volcado con la empresaria en este delicado trance, entre ellas, la esposa de Luis Alfonso de Borbón, quien se ha dirigido a primera hora de este sábado al domicilio donde se encuentra la expareja del torero.



Como bien sabemos, este viernes era el cumpleaños de Paloma Cuevas, pero la empresaria no salió de su casa para celebrar nada, ya que además de que las circunstancias no acompañan, no hay ánimo de festejar nada. Margarita Vargas ha acudido esta mañana para recoger a su hija y llevarla a la hípica.



En un afán porque sus hijas vean lo menos alterada su rutina, Paloma Cuevas recurre a sus amigas más íntimas, en este caso a Margarita, como hemos podido ver, para que éstas estén lo mejor posible. La esposa de Luis Alfonso de Borbón es un apoyo incondicional para la empresaria y muestra de ella es ver cómo se vuelca no solo con ella, sino también con sus hijas.