Lucía Dominguín desvela que no se despidió de su madre como ella quería

MADRID, 12 (CHANCE)



Lucía Dominguín es una mujer llena de fuerza, con una personalidad arrolladora, que cada vez que coincidimos con ella en algún evento muestra su lado más simpático a la prensa. Manchando sus declaraciones con un tono de humor característico de su familia, la hermana de Miguel Bosé nos ha hablado de todo. Con la mayor de las sonrisas nos ha confesado cómo se encuentra su hermano, nos ha hablado sobre la despedida de su madre y sobre su nueva etapa en MasterChef Celebrity.



"Yo no la he despedido, pero no la he despedido como yo quería haberla despedido, pero es lo que ha tocado, yo creo que mi madre ha sido muy inteligente de irse en ese momento. Que critiquen lo quieran, que escuchen lo que quieran, peor lo mío, es mío y mi madre, era mi madre, la elegí yo, ahí arriba. Mi historia con mi familia a nivel personal es mía. Lo que yo haga con mis sentimientos es mío, si me apetece algún día contártelo ya te lo diré" nos ha hablado cuando le hemos preguntado sobre si despidió a su madre o no. Lo cierto es que después de estas declaraciones, Lucía nos confesó que en MasterChef consiguió abrirse y hablar más sobre la muerte de Lucía Bosé.



Sobre su participación en este programa que se empezará a emitir en breves, Lucía nos ha explicado que: "Vuelvo a la televisión no, nunca he estado en la televisión, ni vuelvo al cole porque a mí ya se me ha pasado esa fase. Entro en el mundo de los medios, pero nunca he sido mediática porque he sido madre, hija y hermana, Lucía Dominguín no la conocen, pero yo he estado fuera del espacio este que vosotros conocéis y dónde vivís. Contenta porque he entrado de la ano de masterchef, que es... Mira la música se ha bajado y todo".



La madre de Bimba Bosé nos ha asegurado que no le importa lo que digan de ella: "No me importa nada, yo hago así y desaparezco". Así como de su familia, tampoco escucha las críticas que puede recibir: "No, porque no me interesa, esa parte de mi familia es su problema o es su historia o su personaje, pero yo, soy Lucía y eso es lo que soy". Sobre cómo está su hermano en estos momentos ha comentado que: "Pues cómo va a estar, está hecho un vino añejo, guapísimo, cañón, pasándoselo genial".