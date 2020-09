Los Celtics destronan a los Raptors en el Este; los Nuggets dan suspense en el Oeste

Jayson Tatum (d) de los Celtics de Boston en acción frente a Fred VanVleet (i) de los Raptors de Toronto, durante el séptimo partido de las semifinales de la Conferencia Este en Kissimmee, Florida (EE.UU.), hoy 11 de septiembre de 2020. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Lake Buena Vista (Florida, EE.UU.), 11 sep (EFE).- El reinado de los Raptors de Toronto llegó este viernes a su final después que los Celtics de Boston los vencieron en el decisivo séptimo partido de las semifinales de la Conferencia Este que ganaron por 4-3.

Mientras que en la Conferencia Oeste, los Nuggets de Denver mantienen el suspense después que derrotaron a Los Angeles Clippers en el quinto partido y forzaron un sexto al conseguir la segunda victoria de la serie.

Los Celtics con el alero Jayson Tatum de líder se impusieron este viernes por 92-87 a los Raptors, actuales campeones de la NBA, que al final no pudieron con el mejor baloncesto individual y de equipos de Boston.

Tatum con un doble-doble de 29 puntos, 12 rebotes, siete asistencias, una recuperación de balón y un tapón, acabó como el Jugador Más Valioso (MVP) de la eliminatoria, y el líder que hizo posible que los Celtics volviesen a las finales y destronasen a los Raptors, que esta vez no pudieron salvarse con canastas milagrosas.

Junto a Tatum, el escolta Jaylen Brown también hizo sentir su condición de estrella y aportó otros 21 puntos que lo dejaron como segundo máximo encestador, además de capturar ocho rebotes, repartir dos asistencias y recuperar cuatro balones.

El base-escolta Marcus Smart anotó 16 puntos y el base Kemba Walker agregó 14 para completar la lista de los cuatro jugadores de los Celtics que tuvieron números de dos dígitos.

Ahora los Celtics, terceros cabeza de serie, a partir del próximo martes, comenzaran a disputar las finales contra los Heat de Miami, quintos, que en las primeras semifinales eliminaron por 4-1 a los Bucks de Milwaukee, el equipo con la marca de la liga.

Esta será la primera vez, en la Conferencia Este, que un cabeza de serie número uno y dos no estarán en las finales desde que la NBA pasó al formato de playoffs de 16 equipos en 1984.

Los Celtics tuvieron ventaja de 2-1 contra Miami en la temporada regular, ganando 112-93 el 4 de diciembre en Boston y 109-101 en Miami el 28 de enero.

Los Heat, el pasado 4 de agosto, ganaron 112-106 el único duelo entre ambos equipos que han tenido hasta ahora en la burbuja de Orlando.

El escolta Fred VanVleet anotó 20 puntos como líder de los Raptors, que también tuvieron el apoyo del base Kyle Lowry, que anotó 16, por otros 14 del ala-pívot congoleño español Serge Ibaka.

Además de los 13 que consiguió el ala-pívot camerunés Pascal Siakam y los 11 del alero Norman Powell, que esta vez no pudo ser el factor sorpresa ganador, como sucedió en el sexto partido, que se tuvo que decidir en doble prórroga.

Los Raptors buscaban convertirse en la séptima franquicia en la historia de la NBA en ganar cuatro séptimos partidos consecutivos.

Boston anotó los primeros siete puntos al inicio del cuarto periodo, tomando una ventaja de ocho y nunca se la dejaron arrebatar el resto del camino.

Los Celtics se convirtieron en el primer equipo en la historia de la NBA en ganar cuatro partidos "fuera de casa" en una serie de playoffs.

Mientras que los Raptors fueron eliminados 456 días después de ganar el título de la temporada anterior, obviamente la racha más larga para un equipo que no ganó campeonatos consecutivos.

El ala-pívot reserva Michael Porter Jr. guardó los siete puntos que anotó para el último minuto del sexto partido de las semifinales de la Conferencia Oeste que los Nuggets ganaron por 111-105 a los Clippers.

Porter que no había anotado ningún punto en 21 minutos que estuvo con los Nuggets en el campo, a falta de 1:11 para el final se encargó de hacer un triple para el parcial de 105-100 que sería el decisivo.

Aunque los Clippers con triple del alero Kawhi Leonard se acercaron 107-103, después que el base Monte Morris hizo dos tiros libres que aseguraron la ventaja de Nuggets, Porter, tras recibir dos faltas personales, y aportar otros cuatro tantos, aseguró la victoria del equipo de Denver, que remontaron siete puntos en el cuarto periodo al concluir con parcial de 38-25.

El base canadiense Jamal Murray volvió a recuperar su condición de líder encestador de los Nuggets y con 26 puntos, ocho rebotes y siete asistencias encabezó una lista de cinco jugadores del equipo de Denver que tuvieron números de dos dígitos.

Entre ellos estuvo el pívot serbio Nikola Jokic, que acabó el partido con un doble-doble de 22 puntos, 14 rebotes -13 defensivos-, cinco asistencias y puso dos tapones.

El veterano ala-pívot Paul Millsap anotó 14 de sus 17 puntos en el tercer cuarto, que también ayudaron a la remontada de los Nuggets de los 15 puntos con los que estuvieron abajo en la segunda mitad del partido.

La victoria fue la cuarta de Denver en partidos de eliminación en lo que va de playoffs, la mayor cantidad del equipo desde que disputó seis en los que ganó o se fue a casa durante la carrera de playoffs de 1994.

Leonard aportó 36 puntos, nueve rebotes, cuatro asistencias y tres robos de balón como líder de los Clippers, que buscan alcanzar las primeras finales de la Conferencia Oeste de su historia.

El alero Paul George agregó 26 puntos, seis rebotes y seis asistencias, pero, al igual que Leonard, no pudo ser factor ganador en los momentos decisivos del cuarto periodo.