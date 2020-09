La reacción de María Teresa Campos a las advertencias de Antonio David Flores

02/07/2020 María Teresa Campos se realiza el test de covid-19 EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 11 (CHANCE)



Tras la exclusiva que dio su hija, Carmen Borrego, hablando de Rocío Flores y Rocío Carrasco y asegurando que la madre nunca perdonará a su hija, son muchas las polémicas que han surgido. Y es que por más que Antonio David haya advertido a las Campos que dejen de hablar de su hija, parece que esto no ha servido de nada y ya se ha cansado. ¿El resultado de esto? que ayer en el programa de Sálvame desvelara públicamente que las Campos tienen un hermano 'secreto'.



María Teresa Campos ha mostrado su lado menos amable con la prensa tras la entrevista que ha realizado su hija y ha dejado claro que: "No voy a decir nada". Esta es la primera reacción de la matriarca del clan Campos a todo lo que se les viene encima. Entrando a toda prisa en casa de su hija, Terelu Campos, y con la compañía de su inseparable Gustavo, la presentadora le dio la espalda a la reportera a la espera de que le abriesen la puerta.



Por si fuera solo una reacción de María Teresa Campos, tenemos una segunda en la que muestra su lado más humorístico al escuchar el nombre de Antonio David. Y es que parece que no tiene miedo alguno a las advertencias del colaboradora ya que se pone a tararear para evitar hacer cualquier tipo de comentarios.