La CE reitera su intención de hacer tributar a los gigantes digitales

Berlín, 12 sep (EFE).- La Comisión Europea (CE) reiteró este sábado su intención de avanzar hacia un sistema impositivo "más efectivo y progresivo" que haga tributar a las grandes empresas digitales, incluso de manera unilateral si no se logra un acuerdo internacional.

El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, hizo estas declaraciones al llegar a la segunda jornada del encuentro informal de ministros de Economía y Finanzas de la UE que se celebra desde este viernes en Berlín, el primero de carácter físico en siete meses a causa de la pandemia.

"Es el momento para avanzar hacia un sistema impositivo más efectivo y progresivo", indicó Gentiloni, que subrayó que en la actualidad hay un "gran respaldo" social y político para dar pasos en este sentido.

Consideró que es "necesario" impulsar esta legislación a escala global, pero subrayó que la CE está dispuesta, "si no hay un acuerdo a nivel internacional", a implementar sus propias medidas en solitario para hacer que los gigantes digitales, como Google, Apple, Facebook y Amazon, tributen de forma justa en los territorios en los que obtienen beneficios.

Gentiloni recordó que este debate es también importante debido a que la CE, por primera vez en su historia, va a emitir deuda para sufragar parte del plan de recuperación acordado por los líderes europeos en junio, como respuesta política común a la crisis del coronavirus. La Comisión, argumentó, necesita "recursos propios".

Sus declaraciones llegan después de que los ministros de Finanzas de Alemania y Francia, Olaf Scholz y Bruno Le Maire, presionaran en este mismo foro para establecer un impuesto a los gigantes digitales en el marco de la OCDE o, en su defecto, en el marco comunitario.

Scholz aseguró este viernes que la tributación de las empresas digitales es una "cuestión urgente" que tiene "consecuencias" para todos.

Le Maire agregó que si resulta "imposible" un acuerdo en el marco de la OCDE para finales de este año, París abogará por implementar a principios del año que viene una "solución europea" para esta cuestión.

El ministro francés destacó que "los únicos ganadores de la crisis" del coronavirus son "los gigantes digitales", una "nueva razón" para impulsar los trabajos en este ámbito.

El presidente del Eurogrupo y ministro irlandés de Finanzas, Paschal Donohoe, reconoció este viernes que es preciso avanzar en esta senda, pese a ser uno de los socios más reacios por las ventajas fiscales que ofrece su país a estas empresas.

Donohoe reconoció que "la tributación de las grandes empresas, y de las digitales en particular, debe cambiar", aunque añadió que esto debe hacerse de forma "justa y efectiva", para no dañar a las economías, como la irlandesa, que acogen a las sedes europeas de grandes trasnacionales.

A su juicio, esta reforma tampoco debe generar más tensiones con terceros países, en una referencia velada a las diferencias en esta cuestión entre la UE y Estados Unidos, país de origen de la mayoría de grandes empresas digitales.