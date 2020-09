José Antonio Avilés viaja hasta Málaga para darle un regalo envenenado a Rocío Flores

22/06/2020 José Antonio Avilés, en el reciente entierro de su abuela EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 11 (CHANCE)



José Antonio Avilés le lleva un regalo agridulce a Rocío Flores hasta Málaga. Y es que ya sabemos que el colaborador de Viva la vida mantiene una buena relación con la hija de Antonio David Flores desde que compartió concurso con ella en Supervivientes 2020. El exparticipante de la isla ha querido saber cuál es la opinión de la nieta de Rocío Jurado acerca de las declaraciones de Carmen Borrego en una revista de tirada nacional esta semana.



Por eso, ha decidido llevarle una tarta junto a la portada de la publicación con la discreción que le caracteriza... Rocío Flores, como ya esperábamos, prefiere reservarse la opinión que tiene acerca de las palabras de Carmen Borrego: "Todas las preguntas que me estás haciendo te las puedes contestar tú solito. Yo no tengo nada qué decir de estos temas, de verdad. Quiero mantenerme al margen y seguir con mi vida, y te agradezco un montón el bizcocho, que se lo voy a llevar a David y a Lola... y muchas gracias por la visita" le dice a José Antonio Avilés.



Una vez terminada la entrevista a su amiga, José Antonio Avilés paseaba por las calles de Málaga en solitario y no ha querido hacernos ninguna declaración sobre su nueva ilusión: "Yo nunca hablo de esas cosas". Lo que nos sorprende bastante ya que él ha sido el primero en sacar a la luz sus líos amorosos en los platós de televisión y en Supervivientes.