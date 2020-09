¿Ha encontrado Noelia López un nuevo amor tras el confinamiento?

MADRID, 12 (CHANCE)



Noelía López se ha dejado ver esta semana en la Fashion Week de Madrid y como siempre, ha abierto su corazón a la prensa que se encontraba cubriendo el evento. Con una sonrisa de oreja a oreja nos ha confesado cómo ha sido el confinamiento para ella y ¡atención! porque nos hemos enterado que ha pasado el Coronavirus, aunque para ella fue como un simple resfriado. Al lado de su hijo, la modelo ha estado de lo más entretenida durante los meses de encierro, pero ¿habrá encontrado a un nuevo amor durante la pandemia?



"Yo tengo un peque de tres años, muy duro, sola, recluida con el sola en Madrid, mi familia en Sevilla, hicimos lo que tenía que hacer con responsabilidad porque yo di positivo al principio" nos ha explicado Noelia López sobre los meses de encierro. En cuanto a cómo ha pasado el Coronavirus, la modelo nos asegura que: "No me enteré, fue como un resfriado fuerte, pero fue muy al principio, final de febrero, principio de marzo, lo que pasa que en las pruebas me salió que lo había tenido y tengo anticuerpos, y te relajas un poco en ese sentido".



Con los ojos llenos de ilusión, le preguntamos si ha encontrado el amor durante el confinamiento, pero Noelia López nos confiesa que sigue estando soltero. Eso sí, abierta al amor porque tal y como dice ella, ya es hora de estar enamorada: "No, estoy tranquila por ahora, a ver si llega algo pronto que ya es momento".