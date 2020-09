Fútbol/Primera.- (Crónica) El Granada empieza fuerte y Osasuna frustra el regreso del Cádiz

12/09/2020 Yangel Herrera marca el primer gol de la Liga 2020-21 DEPORTES LALIGA



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El Granada se convirtió este sábado en el primer líder de la Liga Santander tras su victoria frente al Athletic Club (2-0) gracias a los goles de Yangel Herrera y Luis Milla, que debutó por todo lo alto, mientras que el Cádiz no pudo volver a la máxima categoría como le hubiera gustado y cayó ante Osasuna en el Ramón de Carranza (0-2).



LaLiga Santander ya tiene al Granada en lo más alto de la tabla tras los tres primeros partidos de la competición. Los nazaríes, dispuestos a copiar el guion de la temporada pasada, arrollaron al Athletic en una segunda parte llena de buen juego, centros y muchas ocasiones.



Así llegó el primer gol de la tarde, obra de Herrera a pase de Montoro, merced a un testarazo al que no pudo llegar el internacional Unai Simón. Los de Diego González no se echaron atrás y fueron a por el segundo. El Granada fue un vendaval con el fútbol del venezolano Machís y la presión en la salida del rival.



El 2-0 lo marcó Milla, que tuvo el estreno soñado en Primera, acompañado por su apellido futbolístico, pero sobre todo por su talento, no hubo mejor manera de llamar a la puerta. El chaval robó el cuero en línea de tres cuartos, no se puso nervioso y preparó el lanzamiento desde la frontal. El balón se coló en la portería ajustado al palo más cercano al portero.



El Athletic buscó la reacción, pero no pudo cambiar el resultado en una segunda parte que fue toda del Granada. Los andaluces fueron también los encargados de lograr el primer tanto de la temporada 2020-21 después de que Celta y Eibar empatasen sin goles en un enfrentamiento muy pobre donde lo mejor fue el punto que se llevaron gallegos y armeros.



Además, el menú del sábado en esta primera jornada se completó con el triunfo de Osasuna ante el Cádiz en un partido donde los navarros demostraron su oficio en Primera (0-2). Al igual que el pasado curso, que vencieron a domicilio en la primera jornada, repitieron suerte en la 'Tacita de Plata' con mucho orden y criterio.



El ex colchonero Adrián marcó el 0-1 a los diez minutos con una acción de mucha calidad. El delantero gallego metió la puntera de su bota a un excelente pase de Oier, uno de los hombres del partido. Los de casa despertaron en la segunda mitad y Pombo estuvo a punto de lograr el empate con un disparo a los 72 minutos que detuvo Herrera, no sin dificultad.



El Cádiz metió toda la carne en el asador, incluida la presencia del 'Choco' Lozano que había empezado en el banquillo, pero fue Osasuna quien dio el golpe definitivo a diez minutos del final. Rubén García enganchó el balón en el corazón del área y tras una gran maniobra puso el definitivo 0-2 que reafirma el proyecto osasunista.



--RESULTADOS DE LA PRIMERA JORNADA.



-Sábado 12 de septiembre.



Eibar - Celta 0-0.



Granada - Athletic Club 2-0.



Cádiz - Osasuna 0-2.



-Domingo 13 de septiembre.



Alavés - Betis 14.00 horas.



Real Valladolid - Real Sociedad 16.00 horas.



Villarreal - Huesca 18.30 horas.



Valencia - Levante 21.00 horas.