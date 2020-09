Fútbol.- Koeman se estrena con victoria en el primer amistoso del Barça

12/09/2020 Dembélé marca el 1-0 en el amistoso entre Barça y Nàstic DEPORTES FC BARCELONA



Messi salió como titular y sólo jugó la primera parte



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona derrotó (3-1) este sábado al Nàstic de Tarragona, un equipo de Segunda B, gracias a los goles de Dembélé, Griezmann y Coutinho en el primer partido de pretemporada para los culés que significó el estreno de Ronald Koeman en el banquillo blaugrana en el estadio Johan Cruyff de la Ciudad Condal.



La tarde comenzó plácida para un Barça que pronto se puso por delante en el marcador cuando Dembélé se hizo dueño de un balón en el área y marcó con su pierna derecha. El francés, que confía en poder disfrutar de su año, dudó en el remate, pero acabó consiguiendo que el 1-0 subiese al marcador.



Messi, que fue titular, reclamó todas las miradas después de que su futuro estuviese en el aire hasta la pasada semana. El argentino tan solo jugó la primera mitad y no tuvo su mejor tarde. El que sí la tuvo fue Griezmann, encargado de marcar el segundo desde el punto de penalti.



El campeón del mundo se encargó de transformar una falta sobre Piqué, en un forcejeo en el área, que dejó más encarrilado el partido pese a que el Nàstic recortase distancias a la media hora con un chut de Javi Bonilla que sorprendió a Neto.



En la segunda parte destacó Trincao, que fue de los más acertados en su estreno, y también un Braithwaite que no se rinde y acarició el gol en un par de ocasiones. Sin embargo, el tercero fue obra de Coutinho, quien curiosamente apuntilló al Barça hace ahora un mes en la Liga de Campeones vistiendo los colores del Bayern.



El brasileño cerró la victoria culé, también desde el punto de penalti, en un partido que no dejó mucho más al margen del debut de Pedri y las buenas acciones de Riqui Puig. El partido terminó con victoria por 3-1 para el 'nuevo' Barça de Koeman. El técnico neerlandés no pudo tener mejor estreno.