Fútbol.- Koeman: "Pedri y Trincao son grandes fichajes"

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, realizó una valoración muy positiva del primer partido de pretemporada, que se saldó con victoria ante el Nàstic de Tarragona por 3-1, y subrayó la figura de Trincao y Pedri, debutantes en el primer triunfo culé con el técnico neerlandés en el banquillo.



"Trincao me ha gustado posicionalmente, entrando a veces por dentro y otras desde fuera. Tiene calidad y debe adaptarse a la velocidad y el ritmo del balón", dijo sobre el jugador portugués, que tuvo una gran participación este sábado.



Además, Koeman también puso el acento sobre otro de los debutantes, el joven Pedri. "Es un gran talento, tiene 17 años y también es un fichaje importante para el futuro. Tiene calidad para jugar, ya veremos cuánto puede participar. Los dos son grandes fichajes", añadió.



En cuanto al partido, el nuevo entrenador del Barça acabó contento porque "lo más importante" era "jugar esos 45 minutos" que disputaron todos. "Algunos habían jugado con sus selecciones pero otros no y hubo momentos de buena intensidad. Es verdad que siempre hay cosas para mejorar", añadió.



"En general estamos muy contentos con el trabajo de los jugadores durante las dos primeras semanas. No es una pretemporada normal de seis semanas, solo tenemos cuatro, y para algunos jugadores que no están, como Pjanic, es complicado. Pero ahora queremos coger físico y en las dos semanas que vienen haremos cosas más tácticas para afrontar una Liga muy complicada", explicó.