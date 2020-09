Fútbol.- El Atlético no jugará el Trofeo Carranza "por precaución" tras un positivo en su expedición

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid no disputará "por precaución" el partido de la LXVI edición del Trofeo Carranza previsto para este martes ante el Cádiz CF después de que este viernes se diese a conocer un positivo por coronavirus dentro del conjunto rojiblanco.



"Se aplaza la celebración del LXVI Trofeo Carranza previsto para este martes, tras habernos comunicado el Atlético la imposibilidad de poder disputar el encuentro", confirmó el club andaluz a través de las redes sociales.



Mientras, fuentes del club atlético aseguraban que habían decidido no disputar el partido "por precaución" para no realizar un viaje y una concentración a los tres días de la aparición del caso positivo por coronavirus.



Este viernes, el equipo de Diego Pablo Simeone suspendió su concentración de pretemporada en Los Ángeles de San Rafael (Segovia) y regresó a Madrid tras detectarse este positivo por COVID-19, que no es ni jugador ni parte del cuerpo técnico.