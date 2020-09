En plena tensión con Turquía Grecia anuncia un amplio programa de armamento

EFE/EPA/KOSTAS TSIRONIS/Archivo

Atenas, 12 sep (EFE).- El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, anunció este sábado un programa de rearme y de refuerzo de efectivos militares, en un momento de máxima tensión con Turquía sobre la delimitación de las respectivas zonas marítimas y la búsqueda de hidrocarburos por parte de buques turcos en aguas que Chipre y Grecia consideran de su jurisdicción.

En un discurso pronunciado en Salónica, Mitsotakis señaló que después de una larga época de "desinversión militar" ha llegado el momento de "reequilibrar" la situación.

Entre las medidas para fortalecer las Fuerzas Armadas figura la compra inmediata de 18 aviones de combate Rafale franceses en sustitución de los viejos Mirage; cuatro nuevas fragatas y la remodelación de otras cuatro; la adquisición de cuatro helicópteros navales Romeo, así como torpedos para la marina y misiles guiados para las Fuerza Aéreas.

Además, serán reclutados 15.000 nuevos soldados profesionales en un plazo de 5 años.

Los anuncios se producen en un momento en que los socios europeos de Grecia -sobre todo Francia- han apoyado a Atenas en su litigio con Turquía, con nuevas sanciones en el horizonte si Ankara no retira sus barcos de las zonas en conflicto con Grecia y Chipre.

No obstante, la mayoría de los socios, tanto de la Unión Europea como de la OTAN, han insistido en la necesidad de buscar una solución mediante el diálogo y han urgido a ambas partes a volver a la mesa de negociaciones.

LOS REPROCHES SON MUTUOS

Para Grecia y Chipre este diálogo tan solo es viable una vez que Turquía retire sus barcos y deje las "continuas provocaciones" con maniobras militares en esas zonas.

Turquía, por su parte, ha planteado una serie de exigencias a Grecia, como la retirada de los barcos que están siguiendo al buque turco que busca petróleo y gas en la disputada zona, o que detenga la militarización de las islas del Egeo Oriental.

También ha condenado la declaración conjunta de los países del Mediterráneo sur, reunidos en Córcega el jueves, por "carecer de base jurídica, parcial y poco realista".

En su declaración los líderes de Grecia, Chipre, Francia, España, Italia, Portugal y Malta, lamentaron que Turquía no haya respondido hasta ahora a los repetidos llamamientos de la Unión Europea para poner fin a sus "actividades unilaterales e ilegales en el Mediterráneo oriental y el Mar Egeo".

Además, recalcaron que si no hay progresos en el lanzamiento de un diálogo con Turquía y si no pone fin a sus actividades unilaterales, la UE está dispuesta a crear una lista de sanciones que podrían discutirse en el Consejo Europeo del 24 y 25 de septiembre".

Hoy mismo Turquía comenzó una nueva serie de maniobras navales con fuego real ante la costa de la República Turca del Norte de Chipre (TRNC), una zona en la que ya realizó ejercicios esta misma semana.

El buque turco de investigación sísmica Oruc Reis y otro perforador operan desde inicios del verano en el mar entre Chipre y Creta, en áreas que Turquía reclama como zona económica exclusiva (ZEE), pero que se solapan con las ZEE declaradas por Grecia y Chipre.

¿LA CORTE INTERNACIONAL COMO UNICA SALIDA?

Atenas pretende delimitar su ZEE partiendo de las costas de la isla griega de Kastelorizo, situada a tan solo 3 kilómetros de la costa turca, a 120 kilómetros de la isla de Rodas y a 520 kilómetros de la Grecia continental, lo que se traduciría en un dominio griego sobre la mayor parte del Mediterráneo oriental.

Ankara, por su parte, asegura que "las islas no pueden tener ZEE", postura no fundamentada en la legislación marítima, y ha anunciado actividades de exploración de hidrocarburos en zonas que Atenas considera propias.

La ley internacional del mar (CONVEMAR) no diferencia entre una parte continental e islas, sino habla de un territorio nacional, cuya ZEE se puede extender hasta 200 millas de la costa.

Sin embargo, en numerosos litigios marítimos el Tribunal Internacional de Justicia ha decretado un reparto de las zonas marítimas regido por los principios de proporcionalidad.

A pesar de ello, Mitsotakis parece no temer la vía jurídica y en su discurso aseguró que Grecia quiere una solución negociada con Turquía, pero que si el Gobierno de Ankara no la quiere "habrá que dirimir el problema de las zonas marítimas ante la Corte Internacional de Justicia.