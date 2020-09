El Valencia y el Levante abren la Liga con un derbi tras un verano opuesto

El Valencia y el Levante abrirán este domingo la Liga con un derbi en Mestalla que afrontarán tras haber vivido un verano con sensaciones opuestas; lleno de sobresaltos, ventas de estrellas y sin fichajes en el caso de los locales y de continuidad y refuerzos en el de los visitantes. EFE/ Kai Försterling/Archivo

Valencia, 11 sep (EFE).- El Valencia y el Levante abrirán este domingo la Liga con un derbi en Mestalla que afrontarán tras haber vivido un verano con sensaciones opuestas; lleno de sobresaltos, ventas de estrellas y sin fichajes en el caso de los locales y de continuidad y refuerzos en el de los visitantes.

En el Valencia, la única novedad estará en el banquillo en el que se estrenará oficialmente Javi Gracia, que en el mes y medio que lleva al frente del equipo ha visto cómo se han marchado ocho jugadores de la plantilla, entre ellos referentes como Dani Parejo, Francis Coquelin o Rodrigo Moreno y otros que empezaban a serlo como Ferran Torres.

El capítulo de fichajes sigue en blanco a la espera de poder hacer alguna incorporación antes de que cierre el mercado el 5 de octubre y las únicas llegadas son la de jugadores que estaban cedidos (como Toni Lato, Jason Remeseiro o Uros Racic) y de jóvenes de la cantera (como Vicente Esquerdo o Yunnus Musah).

Pese a todo, la sensación que ha transmitido el equipo en los partidos de preparación ha sido buena, mostrándose como un bloque mucho más sólido en defensa de lo que lo fue al final de la pasada campaña.

El centro de la línea defensiva es uno de los puestos que espera reforzar el técnico y también es una de las grandes dudas de su primera alineación, en la que se da por segura la presencia de Gabriel Paulista, pero en el que Mouctar Diakhaby, Eliaquim Mangala y Hugo Guillamón se disputan el otro puesto en el once.

Hay una segunda gran duda y es qué jugador será el encargado de construir el juego del equipo tras la venta de Dani Parejo, que era quien lo había hecho en las últimas campañas sin que ninguno de sus sustitutos puntuales cuajara como relevo.

En principio, las dos opciones más claras parecen devolver a Carlos Soler al centro del campo o bien darle ese timón a Geoffrey Kondogbia y que lo comparta con otro medio centro que tenga un perfil mixto como el suyo, como podrían ser Vicente Esquerdo o Uros Racic.

En ataque, Gonçalo Guedes parece tener un puesto fijo en la izquierda, Kang In Lee tendría el protagonismo que tanto han reclamado él y los dirigentes en el enganche, y queda la duda de quién estará en la derecha si no está Soler. La punta será para Maxi Gómez.

Para el choque, Gracia tendrá las bajas de Kevin Gameiro, de Jasper Cillessen y de Jason Remeseiro por lesión.

El encuentro, como todos de momento, se disputará a puerta cerrada lo que privará al Valencia de la fuerza que le ha dado tradicionalmente Mestalla pero también evitará que las previsibles protestas contra la gestión de Meriton, pues han sido constantes todo el verano.

Por el Levante, El entrenador Paco López tiene las bajas por lesión de Rubén Vezo, Roger Martí y Rubén Rochina, mientras que los internacionales Enis Bardhi y Nikola Vukcevic solo han podido completar un entrenamiento junto al resto de sus compañeros tras jugar con sus respectivas selecciones.

El técnico valenciano, además, ha planificado un último entrenamiento vespertino este sábado en la ciudad deportiva de Buñol y a la conclusión del mismo podría ofrecer la lista de convocados para el derbi.

Paco López no ha ocultado sus planes durante la pretemporada y salvo sorpresa planteará un sistema 1-4-4-2 como utilizó en el tramo final del pasado campeonato. En el eje de la defensa, la baja de Vezo sería cubierta por el gallego Rober Pier, quien parece con ventaja sobre Óscar Duarte para acompañar a Postigo.

Con Rochina lesionado y con Bardhi y Vukcevic algo cansados tras jugar con sus selecciones, Paco López podría apostar en el centro del campo por Campaña, Melero y Radoja y el extremo Jorge De Frutos, fichado este verano del Real Madrid, sería la gran novedad en el equipo inicial después de haber completado una notable pretemporada.

Sin Roger, las opciones para Paco López en ataque se reducen a Morales, Sergio León y el recién llegado Dani Gómez, sin suerte de cara al gol en la pretemporada, por lo que los dos primeros formarían la pareja ofensiva del Levante en Mestalla.

Alineaciones probables:

Valencia: Jaume; Wass, Mangala o Diakhaby, Paulista, Gayà; Soler, Esquerdo o Racic, Kondogbia, Guedes; Kang In y Maxi.

Levante: Aitor, Miramón, Postigo, Rober, Clerc, De Frutos, Melero, Radoja, Campaña, Morales y Sergio León.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (colegio murciano).

Estadio: Mestalla

Hora: 21.00.

La clave: Será clave para el Valencia mantener la fortaleza defensiva mostrada en pretemporada y dar continuidad a las buenas sensaciones, frente a un Levante que apuesta por la continuidad.

El dato: El Levante nunca ha ganado un partido de Liga en Mestalla.

La Frase:

Gracia: "Veo la plantilla debilitada, se me dijo que habría fichajes y no hay"

Paco López: "Da la sensación que Valencia es un equipo menor y es un grande".

El entorno: El hecho de jugar a puerta cerrada evitará que Mestalla muestre su disconformidad con las actuaciones del presidente Anil Murthy, en particular, y de Meriton en general.