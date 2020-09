El Brexit y la pandemia dan un nuevo impulso al independentismo en Escocia

La figura de la nacionalista Sturgeon, que comparece a diario en rueda de prensa para informar sobre el avance del virus, sale reforzada de la crisis sanitaria, destacan los analistas, que coinciden en que más que gestionar de forma impecable la pandemia -hubo escándalos como el de la principal asesora médica saltándose el confinamiento-, el éxito recae en su política de comunicación pública. EFE/EPA/FRASER BREMNER/SCOTTISH DAILY MAIL/Archivo

Edimburgo (Reino Unido), 12 sep (EFE).- El Brexit y el descontento con el Gobierno británico por su gestión de la pandemia han impulsado el independentismo en Escocia, según las encuestas, lo que ha llevado a la ministra principal, Nicola Sturgeon, a afianzar los planes para un segundo referéndum, mientras crece el enfrentamiento con el Ejecutivo de Boris Johnson.

Los sondeos más recientes elaborados por la firma Panelbase en julio y agosto muestran que el apoyo a la separación estaría en torno al 55 %, lo que supondría intercambiar los porcentajes respecto al plebiscito de 2014, que se convocó con el beneplácito del Gobierno británico y se saldó con el 55 % a favor de seguir en el Reino Unido, frente al 45 % partidario de la secesión.

"Estamos ante un nuevo tiempo político en Escocia definido por este aumento del apoyo a la independencia. Hemos esperado durante años para ver si el hecho de que Escocia votara por permanecer en la Unión Europea haría aumentar el independentismo y eso no había sucedido hasta ahora", afirmó a Efe Anthony Salamone, director de la consultora European Merchants.

Según este experto, el gran impulsor de este "cambio transformacional" es el divorcio de Bruselas, contra el que se pronunció el 62 % de escoceses y que puede cerrarse el próximo 1 de enero sin un acuerdo o con un pacto de mínimos sobre la futura relación comercial entre ambos lados del Canal de la Mancha.

Desde el referéndum que sacó al Reino Unido del club comunitario en 2016, los sondeos no detectaban que en Escocia la oposición al Brexit se hubiese traducido en un ascenso del secesionismo, pese a que el Partido Nacionalista Escocés (SNP), que encabeza Sturgeon, defendiera la necesidad de volver a las urnas. Todo cambió tras la llegada de Johnson a Downing Street en diciembre del año pasado.

"La gente de Escocia no votó por los conservadores y Johnson no es muy popular aquí. Las acciones de su gobierno, la polémica sobre las competencias que puede perder el Parlamento escocés tras el Brexit y la gestión de la pandemia que ha hecho Sturgeon explican este cambio", sostuvo Salamone.

LA SOLVENCIA DE STURGEON

La figura de la nacionalista Sturgeon, que comparece a diario en rueda de prensa para informar sobre el avance del virus, sale reforzada de la crisis sanitaria, destacan los analistas, que coinciden en que más que gestionar de forma impecable la pandemia -hubo escándalos como el de la principal asesora médica saltándose el confinamiento-, el éxito recae en su política de comunicación pública.

"El Gobierno escocés ha conseguido mantener una imagen de eficacia y gestión solvente, mientras que el británico ha dado un mal ejemplo. Ha tenido sus traspiés, pero la idea general tras estos meses es que Sturgeon es una líder competente, que comunica bien y, en cambio, Johnson no transmite esa imagen", declaró a Efe Antonio Cardesa-Salzmann, profesor de Derecho en la Universidad de Strathclyde (Glasgow).

Para Salamone, la política "es el arte de la comparación", por lo que no solo se trata de cómo actúa un dirigente, sino de cómo es percibido frente a otros.

"La figura de Sturgeon y del SNP es mucho más fuerte que la de cualquier partido de la oposición en Escocia. Incluso teniendo en cuenta que, en términos de gestión de la pandemia, en Sanidad y en Educación su historial no es tan bueno como había prometido, el hecho de que sea más convincente, más elocuente y mejor comunicadora (que Johnson) significa que es percibida más favorablemente", argumentó.

Esta popularidad pude ser crucial, apuntó Cardesa-Salzmann, para afianzar "el escenario más probable" y es que, en las elecciones que Escocia celebrará en mayo y a las que el SNP acudirá con la promesa de convocar un nuevo referéndum de independencia, la formación logre "una amplia mayoría" de hasta 74 diputados, según algunos sondeos, en una cámara con 129 representantes.

¿ES POSIBLE UN SEGUNDO REFERÉNDUM?

Al inicio de este curso político, Sturgeon anunció que presentará un nuevo proyecto de ley que indique la fecha, los términos y la pregunta de un segundo referendo, aunque el Gobierno británico ya le haya trasladado su férrea oposición.

Salamone consideró que si el fortalecimiento del movimiento secesionista se traduce en una mayoría absoluta del SNP en los próximos comicios, la presión se redoblará considerablemente sobre Londres, cuyo acuerdo es imprescindible para celebrar el plebiscito legal y vinculante que persigue Sturgeon.

Mucho más escéptico se muestra Cardesa-Salzmann, quien no confía en que el Ejecutivo de Johnson, que cuenta con amplia mayoría en la Cámara de los Comunes, acceda a negociar las bases de una consulta, más aún cuando las encuestas arrojan un panorama delicado para el bando unionista.

"Lo que se ha escuchado de forma clara por parte del Gobierno de Johnson es que no habrá un segundo referéndum, al igual que dijo con el Brexit. Su argumento es que ya se votó en 2014 y no hay motivo para repetirlo. El SNP lo sabe perfectamente, pero puede que alimentar la confrontación en este contexto social y político le interese para afianzar su posición futura", opinó el analista.

