Danuel House Jr., de Rockets, expulsado de la burbuja por violar protocolos

Lake Buena Vista (Florida, EE.UU.), 11 sep (EFE).- El alero Danuel House Jr., de los Rockets tuvo que abandonar este viernes la burbuja de Orlando de la NBA y no volverá a jugar esta temporada después de confirmarse una violación de los protocolos de salud y seguridad de la liga.

De acuerdo a la información ofrecida por la NBA, una investigación encontró que House Jr. tuvo un invitado no autorizado en su habitación de hotel durante varias horas el pasado martes.

"El señor House Jr. dejará el campus de la NBA y no participará con el equipo de los Rockets en partidos adicionales esta temporada", informó la liga en un comunicado oficial, que emitió esta tarde.

Sin embargo, de acuerdo a la versión del jugador, House Jr. negó que hubiese cometido ningún tipo de violación a los protocolos de seguridad establecidos en la burbuja de Orlando.

Ningún otro jugador o personal tuvo contacto con el invitado ni se encontró involucrado en el incidente, señaló la liga.

House Jr., de 27 años, que se había convertido en el sexto jugador de los Rockets, tiene promedios de 11,4 puntos y 5,8 rebotes en nueve partidos de playoffs en la burbuja de la NBA en Walt Disney World Resort.

El entrenador de los Rockets, el veterano Mike D'Antoni, se había referido a House Jr., de 27 años, como uno de los jugadores que llegaba de la liga de desarrollo más subestimados de la NBA.

Los Rockets han perdido los últimos tres partidos de la eliminatoria de semifinal que disputan contra Los Angeles Lakers y están abajo 1-3 al mejor de siete.

Ambos equipos se enfrentan mañana, sábado, en el quinto partido, que los Rockets necesitan ganar si quieren seguir en la competición.