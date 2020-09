Correa augura éxitos a Arauz aún sin ser su compañero de fórmula

En laimagen, el expresidente de Ecuador Rafael Correa. EFE/Alejandro Ernesto/Archivo

Quito, 12 sep (EFE).- El expresidente ecuatoriano Rafael Correa augura buenas perspectivas de éxito al candidato a la Presidencia Andrés Arauz, con quien no podrá concurrir como aspirante a vicepresidente en el binomio por un dictamen judicial el lunes.

"Ya tenemos varios días en los que Arauz es candidato y es una revelación. Cada vez que le dan espacio en una entrevista en televisión nacional aumenta el apoyo", manifestó en entrevista con Efe el exmandatario sobre el candidato al que iba a acompañar en la papeleta.

"En una candidatura con Correa ganábamos a una sola vuelta, modestia aparte, lo dicen las encuestas", reconoció, pero sin su nombre en el cartel electoral, según sus datos, el apoyo "bajaba como 8 puntos" en los muestreos de inicio.

Con todo, confió en que "ese bajón" producido por su salida de la papeleta se vaya recuperando con el tiempo y, en todo caso, valoró que con él o sin él como candidato a vicepresidente, de acuerdo a las estimaciones de su movimiento político, no había mucha diferencia.

"Antes de saber cuál era el candidato a la Presidencia, hacíamos simulaciones (de intención de voto): Correa de vicepresidente 40%, un candidato de Correa y cualquier vicepresidente 32%", remarcó.

Calificó al candidato, un economista de 35 años, como "un joven brillante" y recordó que fue ministro suyo en dos ocasiones, aunque admitió que "tal vez le falte un poco de más desenvoltura política".

El movimiento de izquierdas Revolución Ciudadana (RC) estudia la conveniencia de presentar a Pierina Correa, hermana del exmandatario, como aspirante a la Vicepresidencia de Ecuador en los comicios de 2021, en un "acto reivindicativo".

Hace unas dos semanas, Correa, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, fue elegido en primarias como candidato a vicepresidente por el partido Centro Democrático, plataforma nominal con la que presentó su candidatura ante la imposibilidad de hacerlo bajo un partido propio.

Pero el rechazo de un Tribunal de Casación el lunes a anular la sentencia por cohecho que tenía en primera y segunda instancia en el caso Sobornos 2012-2016 le hará imposible concretar esa candidatura, en la que acompañaba a Arauz.

"Estamos viendo qué es lo mejor, si renunciar antes de inscribirme y que me reemplacen, o esperar la descalificación", recalcó Correa.

Las elecciones en Ecuador están convocadas para el 7 de febrero y el 17 de septiembre comenzará la fase oficial de inscripción de candidaturas.

Hasta ahora, en la fase de precandidaturas, se han registrado 16 binomios, pero no se espera que todos ellos acudan a los comicios.