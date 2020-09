Coronavirus.- Canadá no registra ningún muerto por coronavirus por primera vez desde el 15 de marzo

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Canadá ha informado de que en el último boletín diario sobre el coronavirus no se incluye ningún fallecido, algo que no ocurría desde el 15 de marzo, en pleno estallido de la pandemia.



El boletín sí incluye 702 nuevos casos, para sumar 135.626 en total. La cifra de decesos se sitúa sin cambios en 9.163, según la información recogida por la televisión pública canadiense, CBC. En cuanto a los pacientes recuperados, son ya 119.674.



La jefa de la Sanidad pública, Theresa Tam, ha reconocido que se está produciendo un incremento paulatino de los casos en algunas provincias del país, por lo que ha defendido endurecer las restricciones para "no retroceder".



"Creo que es una adaptación (...) Tenemos que vigilar muy cuidadosamente para que no empeore la situación hasta un punto que no podamos gestionar", ha apuntado Tam desde Ottawa tras presentar el informe, a última hora del viernes.



Así, ha advertido de que con la llegada de las temperaturas más bajas habrá más gente en interiores y habrá que "tener cuidado de lo que se hace en casa y en otros lugares".



Mientras, cada región impone las restricciones que considera oportunas, como Quebec, que ha prohibido los karaokes públicos y los bares tendrán que registrar la asistencia.