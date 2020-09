Coronavirus.- Argentina advierte de la posibilidad de reimponer restricciones "si se disparan" los casos de coronavirus

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Argentina ha avisado este viernes de la posibilidad de retroceder en la apertura del país en el marco de la pandemia de COVID-19 "si se disparan" los casos, al tiempo que ha advertido de que está "dispuesto a pagar los costes políticos necesarios".



"Estamos dispuestos a pagar los costes políticos que sean necesarios. Si vemos que se disparan los casos lo haremos", ha zanjado el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, según ha informado la agencia de noticias argentina Télam.



"No se puede dejar un metro de distancia a este virus", ha agregado, ejemplificando sus palabras con que "Francia, que no tenía más, ayer tuvo 10.000 casos".



Las autoridades sanitarias del país latinoamericano han constatado este viernes otros 11.507 casos nuevos de COVID-19, que han elevado el cómputo global hasta as 535.705 personas contagiadas. En cuanto al número de fallecidos, se han registrado 241 en las últimas 24 horas, por lo que Argentina ya contabiliza 11.148 víctimas mortales a consecuencia de la enfermedad.