Brexit.- La UE advierte a Londres de que está preparada para un Brexit duro

BERLÍN, 12 (DPA/EP)



El ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, y el comisario de Economía de la Unión Europea, Paolo Gentiloni, han afirmado este sábado que la UE se encuentra bien posicionada para enfrentar un eventual fracaso de las conversaciones sobre el Brexit con Reino Unido y asumir así un Brexit "duro".



Europa se encuentra "precisa y cuidadosamente preparada" para ello, ha asegurado Scholz, quien es además vicejefe de Gobierno. "Mi evaluación es que una situación no regulada tendría consecuencias muy significativas para la economía británica", ha advertido.



"Europa estaría en condiciones de manejarlo. Y no serían tampoco consecuencias especialmente graves teniendo en cuenta los preparativos que ya habíamos hecho", ha argumentado Scholz.



El comisario de Economía de la Unión Europea, Paolo Gentiloni, se había manifestado previamente en términos similares. En relación a su responsabilidad sobre la unión aduanera, puntualizó: "Estamos preparados para lidiar también con un resultado excepcionalmente negativo de esta negociación".



Gentiloni ha apuntado a que el bloque continúa trabajando en un acuerdo con Londres, pero el tiempo apremia. El italiano ha recordado que solamente queda un mes para lograr un acuerdo y por eso ha expresado una "gran preocupación" por los recientes desencuentros con el Gobierno británico, al que responsabiliza de un posible restablecimiento de la confianza con la UE.



Londres y Bruselas negocia un acuerdo que debe regular las relaciones económicas a partir de 2021. Aunque Reino Unido dejó la Unión Europea a finales de enero, sigue formando parte del mercado único y de la unión aduanera de la UE hasta finales de año. En caso de no sellarse ese pacto, ambas partes carecerían de un acuerdo comercial y entrarían en vigor las aduanas y restricciones que imponga cada parte.