Bezzecchi doblega a su compañero Marini

El piloto italiano de Moto2 Marco Bezzecchi. EFE/ Román Ríos/Archivo

Madrid, 12 sep (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi (Kalex) doblegó a su propio compañero de equipo y compatriota Luca Marini (Kalex), que había sido el más rápido de la primera jornada en el Gran Premio de San Marino de Moto2 que se desarrolla en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático.

Bezzecchi marcó además el récord de vuelta más rápida de la categoría al rodar en 1:36.512, con lo que batió el anterior registro, establecido en 2015 por el francés Johann Zarco en 1:36.754 157,2 Km/h.

Arón Canet (Speed Up) fue uno de los poco afortunados de la sesión al sufrir una fuerte caída en los últimos veinte minutos que dejó su moto muy dañada y con ello comprometió su pase a la segunda clasificación directa, para la que por entonces era décimo.

Canet acabó relegado a la decimoquinta plaza con el paso del tiempo y aunque pudo regresar a pista, en su último intento volvió a irse al suelo y con ello no pudo pelear para conseguir su objetivo, por lo que por primera vez en su temporada de debutante en Moto2 deberá pasar por la primera clasificación al ser decimoséptimo.

Sí lograron ese objetivo el australiano Remy Gardner (Kalex), el británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), y los españoles Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex), Jorge Navarro (Speed Up) o Xavier Vierge (Kalex).

Como Canet, se quedaron fuera de la segunda clasificación directa pilotos de la talla de los italianos Nicolo Bulega (Kalex), Simone Corsi (MV Agusta) y Lorenzo Baldasarri (Kalex), los españoles Marcos Ramírez (Kalex), Héctor Garzó (Kalex), que también sufrió una caída, y Edgar Pons (Kalex).